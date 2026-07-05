"أحد أعظم اللاعبين في التاريخ ويصنع الفارق دائمًا".. نجم برشلونة يدافع عن رونالدو قبل مواجهته في كأس العالم!

في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لمواجهة البرتغال في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم، تركزت معظم الأحاديث التي سبقت المباراة على رونالدو الذي لا يزال في قمة عطائه. وعلى الرغم من التكهنات الصادرة من بعض الأوساط بأن وجود اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا قد يعيق في الواقع انسيابية لعب البرتغال، فإن اللاعب الدولي الإسباني جافي لا يزال غير مقتنع تمامًا بهذه الادعاءات.

وفي مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» في ملعب «كوتون بول» بدالاس، سارع جافي إلى تجاهل الضجة المحيطة بمهاجم نادي «النصر». وقال لاعب خط وسط برشلونة: «أسمع ذلك دائمًا، لكن من أشخاص ليسوا في فريقه، من المشجعين. أما من هم في فريقه، فسيكنون له احترامًا كبيرًا. من الواضح أن كريستيانو هو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ويمكنه أن يصنع الفارق في أي لحظة».