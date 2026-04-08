"أحد الأفضل!" - هاري كين يصف أسطورة يوفنتوس بهذه الصفة عقب الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
تحية صادقة بعد الفوز الأوروبي
في حديثه إلى قناة "سكاي سبورت إيطاليا" عقب الفوز الرائع 2-1 على ريال مدريد في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي، استذكر كين جذوره الكروية. تتميز الأمسيات الأوروبية في ملعب البرنابيو دائمًا بأجواء خاصة، ويعد الفوز على العملاق الإسباني إنجازًا هائلاً. وفي أعقاب هذه اللحظات المبهجة، تحدث المهاجم المتميز عن مصادر إلهامه. وكشف أن مشاهدة اللاعب السابق الذي كان يحمل الرقم 10 في يوفنتوس كان أمرًا حاسمًا خلال سنوات تكوينه في لندن. وعلى الرغم من كونه أحد أكثر المهاجمين فتكًا في الوقت الحالي، إلا أنه لا يزال يقدّر بشدة المواهب التي سبقته والتي مهدت الطريق لنجاحه.
إلهام الطفولة وإحصاءات مذهلة
وعندما سُئل عن الفائز بكأس العالم، الذي يعلق الآن بشكل متكرر على المباريات الأوروبية بصفته محللاً رياضياً، لم يتردد كين في الإعراب عن إعجابه. وقد أطلق المهاجم، الذي سجل رقماً مذهلاً بلغ 49 هدفاً في 41 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، أكبر مجاملة ممكنة.
"ديل بييرو؟ إنه أحد الأفضل"، صرح كين. "لقد نشأت وأنا أشاهد مهاجمين عظماء مثله." هذا الاعتراف يسلط الضوء على كيف كان النجم الإيطالي نموذجاً يحتذى به للجيل القادم من المهاجمين النخبة، مما ساعد في تشكيل لاعب سجل الآن 11 هدفاً في 10 مباريات فقط بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
تقدير آراء أحد أساطير كرة القدم
وبصرف النظر عن إعجابه الحنيني بأيام ديل بييرو كلاعب، أعرب نجم بايرن ميونيخ أيضًا عن احترام عميق لدوره الحالي كمحلل. بالنسبة للاعب الذي يعيش لحظة الانتصار التاريخي خارج أرضه، فإن تلقي الثناء من شخصية تاريخية سجلت 290 هدفاً لصالح ناديه له وزن كبير. وعند مناقشة احتمال تلقي المديح أو النقد من الإيطالي، ظل كين متواضعاً بشكل ملحوظ. وقال: "إذا قال شيئاً جيداً، سأقبله بسرور شديد".
ماذا ينتظر بايرن بعد ذلك؟
بعد فوزه التاريخي في إسبانيا، يتعين على بايرن ميونيخ أن يعيد تركيزه سريعًا على المهام المحلية. ويحتل النادي حاليًا صدارة الدوري الألماني برصيد 73 نقطة بعد 28 مباراة. ومن المقرر أن يزور الفريق سانت باولي في 11 أبريل، ساعيًا إلى الحفاظ على مستواه القوي في الدوري. لكن الاختبار الحقيقي ينتظره بعد أربعة أيام فقط. سيستضيف العملاق الألماني ريال مدريد في 15 أبريل في مباراة الإياب الحاسمة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أمل إنهاء المهمة وتأمين مكان في نصف النهائي.