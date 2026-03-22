اللعب في ملعب سانتياغو برنابيو ضد ريال مدريد - هذا أمر مميز لكل لاعب كرة قدم، لكنه ربما يكون أكثر تميزًا بالنسبة لشخص ما. سُئل لينارت كارل في المنطقة المختلطة بعد الفوز 4-0 على يونيون برلين عن مدى حماسه لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقبلة. ابتسم الصحفيون الحاضرون، وضحك كارل نفسه، وتوقف قليلاً ثم أجاب: "كبير جداً بالتأكيد. إنه ملعب رائع بالطبع. أنا ببساطة أرغب في اللعب."
ترجمه
أحد الأسئلة جعله يضحك بنفسه! لينارت كارل يسافر مع نادي بايرن ميونيخ إلى ماضيه... وإلى المستقبل؟
كان من الطبيعي أن يبتسموا ويضحكوا، لأن هذه المواجهة تحمل بعدًا خاصًا للغاية بالنسبة للاعب البالغ من العمر 18 عامًا. خلال زيارة لنادي المعجبين في مطلع العام، وصف كارل ريال مدريد بأنه «نادي أحلامي»، الذي يرغب في اللعب له «بكل تأكيد في يوم من الأيام». وبذلك انتهت فترة أعياد الميلاد الهادئة في نادي بايرن ميونيخ. وتبع ذلك صيحة عامة: كيف يمكنه أن يقول ذلك وهو موهبة صاعدة في نادي "ميا سان ميا" في ميونيخ!
- Getty Images Sport
"الجميع يمر بهذه المرحلة": لينارت كارل يتحدث عن تراجع مستواه
سواء كان للأمر علاقة بهذه القضية أم لا، فقد عانى كارل بعد ذلك من تراجع طفيف في مستواه عقب انطلاقته المذهلة في الخريف. فجأة، لم يعد كارل يلعب بنفس الحرية والفعالية. وفي نهاية فبراير، استبعده المدرب فينسنت كومباني للمرة الأولى هذا الموسم من التشكيلة في مباراتين متتاليتين. وقال كارل الآن: «كل لاعب يمر بهذه المرحلة».
كما أن عدد المباريات المتتالية في الأسبوع الواحد زاد مؤخرًا، مما أدى إلى زيادة وقت لعبه واستعادة مستواه. في الفوز 4-1 في مباراة الإياب ضد أتالانتا بيرغامو، تألق كارل لأول مرة منذ فترة طويلة بشكل كبير وسجل نقطتين. لكنه لعب بشكل أضعف مرة أخرى ضد يونيون وأهدر فرصتين رائعتين. إجمالاً، سجل كارل هذا الموسم ثمانية أهداف وصنع ستة تمريرات حاسمة، وهو رصيد مذهل للاعب في سنه.
- Getty Images Sport
لينارت كارل ينضم لأول مرة إلى تشكيلة المنتخب الألماني
كافأ المدرب الوطني جوليان ناجلسمان تطور مستواه بتسميته لأول مرة في تشكيلة المنتخب الألماني للمباريات الودية المقبلة ضد سويسرا وغانا.
لم يعلم كارل بذلك إلا بعد تأخير بسيط. لم يتمكن من الرد على مكالمة مدرب المنتخب لأنه، حسب قوله، كان يتلقى درساً خصوصياً في الرياضيات: "لم أرد في البداية، لكنني عاودت الاتصال به بعد خمس دقائق." وكما طلب ناجلسمان، لا يريد كارل "وضع ضغط على نفسه" في أيامه الأولى مع المنتخب الوطني: "سألعب كرتي وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام حتى أشارك في كأس العالم".
بعد انتهاء فترة المباريات الدولية، ينتظر بايرن ميونيخ مباراة خارج أرضه ضد فرايبورغ، قبل أن يواجه ريال مدريد في البرنابيو يوم 7 أبريل. بالنسبة لكارل، هذه ليست مجرد رحلة إلى نادي أحلامه وربما إلى مستقبله - إذا نجح خطته المهنية - بل هي أيضًا رحلة إلى الماضي. في سن العاشرة، خضع لتجربة تدريبية في مدريد، لكن الانتقال لم يتم في النهاية. لكن كارل أوضح أنه "لا يتذكر جيدًا" كيف كان الوضع في البرنابيو في ذلك الوقت.
لينارت كارل: إحصائيات أدائه هذا الموسم
مسابقة المباريات الأهداف تمريرات حاسمة الدوري الألماني 23 4 4 دوري أبطال أوروبا 7 4 2 كأس ألمانيا 3 - - كأس السوبر 1 - -