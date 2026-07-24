Getty/GOAL
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أحدهم توقع فوزه بالأوسكار والآخر سخر من نجم سابق بسببه.. ثنائي الدوري الإنجليزي المعتزل يطالب رونالدو بالتمثيل!
رونالدو يسعى إلى تسجيل 1,000 هدف قبل اعتزاله
في الوقت الحالي، لا يزال رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، مرتبطًا بعقد مع نادي «النصر»، بطل الدوري السعودي للمحترفين. ولم يتبقّ له سوى 12 شهرًا على انتهاء مدة العقد الأكثر ربحًا في عالم كرة القدم. ولا تزال هناك أهداف يتعين على المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا تحقيقها.
ويأتي بلوغ عتبة الألف هدف في المسابقات الرسمية على رأس تلك القائمة، في حين سيتم الترحيب بفرص اللعب إلى جانب ابنه الأكبر كريستيانو جونيور إذا تمكن المراهق من تحقيق إمكاناته واختراق صفوف الكبار في عالم الاحتراف.
قد يتم الاتفاق على شروط تمتد بمسيرة رونالدو إلى منتصف الأربعينيات وما بعدها، حيث لم تنتهِ بعد مسيرته الدولية التي تضم 223 مباراة دولية و146 هدفاً. ولا يُستبعد مشاركته في المزيد من البطولات الكبرى، مثل يورو 2028 وكأس العالم التي ستُقام على أرضه عام 2030.
ومع ذلك، سيأتي يوم يتعين فيه تعليق الحذاء الذي حطم الأرقام القياسية للمرة الأخيرة. وقد يكون رونالدو قد توجه إلى الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت، مما يسمح بإحياء منافسته الأسطورية مع ليونيل ميسي في دوري كرة القدم الأمريكية، مع وجود وجهات مغرية في كاليفورنيا.
ومن شأن هذا الانتقال أن يتيح لرونالدو أن يخطو خطوة أولى نحو عالم هوليوود. فقد سبق له أن خاض غمار عالم السينما، حيث أطلق استوديو خاص به، كما أن شعبيته الجماهيرية الواسعة تجعله خيارًا بديهيًا لتأدية أدوار في الأفلام الضخمة التي تسعى لجذب جمهور عالمي.
- Getty/GOAL
هل سيصبح رونالدو ممثلاً في هوليوود؟
ورداً على سؤال حول ما إذا كان رونالدو سيسلك هذا المسار، قال زميله السابق في مانشستر يونايتد سيلفستر — في حديث له مع موقع GOAL : «أعتقد أن السماء هي الحد الأقصى بالنسبة له. فكل ما يلمسه أو يكرس جهوده له يتحول إلى مشروع ناجح.
«أعتقد أنه أشار إلى رغبته في أن يصبح ممثلاً منذ فترة عندما كان حاضراً في حفل توزيع جوائز دبي. قال إنه يرغب في أن يصبح ممثلاً. أعتقد أن هذه ستكون خطوته التالية. إذا استطاع فيني جونز أن يصبح ممثلاً، فإن رجلاً وسيماً مثل كريستيانو سيستطيع بالتأكيد القيام بهذه المهمة».
هل يمكن أن يصبح رونالدو فائزًا بجائزة الأوسكار في المستقبل؟
وكان إيمانويل بيتي، الفائز بكأس العالم، قد صرح سابقًا بشأن توجه رونالدو إلى عالم التمثيل، واحتمال فوزه بجوائز أكثر شهرة، قائلاً: «المفاجأة هي أننا لا نرى عددًا أكبر بكثير من الرياضيين في الأفلام. نرى مغنيي الراب، ونرى المؤثرين، ونرى الكثير من المشاهير يدخلون عالم السينما، لكن لا نرى الرياضيين. لماذا؟
«نحن نقدم الترفيه للناس أيضًا. في عالم الرياضة، نمتلك الشخصية المناسبة لذلك. أعلم أن إريك كانتونا قد خاض هذه التجربة، وكذلك فيني جونز، وديفيد جينولا، وفرانك ليبوف. لماذا لا يفعل المزيد منهم ذلك؟
«أنا سعيد من أجل رونالدو. أعتقد أنه يتمتع بالكاريزما والهالة. رونالدو هو الشخص الأكثر شهرة على شبكات التواصل الاجتماعي. هل يمكنك أن تتخيل لو كان وسط نجوم هوليوود الكبار؟ لن يكون عليه أن يثبت شيئًا لهؤلاء الأشخاص. يمكنه أن يقول: «أعلم أنك نجم كبير، لكنني كريستيانو رونالدو. أنا على الأرجح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. أنا ملياردير. لقد فزت بكل ما يمكن الفوز به في كرة القدم. فمن أنت؟»
«جوائز الأوسكار؟ يوماً ما. بصراحة، يمكنك إنتاج فيلم عن حياته. لم أرَ قط شخصاً أقوى منه عقلياً. هذا الرجل هو أقوى إنسان رأيته على الإطلاق من الناحية العقلية.»
- Getty
رونالدو يحطم الرقم القياسي ويخرس جميع المشككين
لقد بنى رونالدو مسيرته المهنية على إسكات المشككين وتحقيق كل ما يضعه نصب عينيه. ولو ما قرر التوجه إلى هوليوود، فهناك كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيحقق النجاح.
قد يبدو مشهده وهو يحمل جائزة الأوسكار أمراً بعيد المنال في الوقت الحالي، لكن قلة هم الذين كان بإمكانهم توقع ما حققه في عالم كرة القدم، ولا يمكن استبعاد أي احتمال عندما يتعلق الأمر بأحد أشهر المشاهير على وجه الأرض.
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