"أحب التواجد هنا" - دومينيك سزوبوسلاي يرد على الشائعات حول انتقاله إلى ريال مدريد وسط مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول
الالتزام بقضية أنفيلد
في خضم الاهتمام المزعوم من جانب ريال مدريد والمفاوضات الجارية بشأن عقده، يظل زوبوسلاي ملتزمًا بالليفربول، مشيرًا إلى حياته الأسرية المستقرة في ميرسيسايد كعامل رئيسي. ويعزو الفضل إلى الأبوة في نضج عقليته، مما ساعده على الحفاظ على تركيزه رغم النتائج المتقلبة للفريق.
في مقابلة مع صحيفة ليفربول إيكو، تحدث زوبوسلاي بصراحة عن مستقبله ونموه الشخصي. "أحب التواجد هنا"، صرح بتأكيد. "عائلتي سعيدة، وأنا أحب النادي، وأحب الجماهير، وأحب اللعب لهذا النادي، وهذا كل شيء."
كما تحدث عن كيفية تأثير الأبوة على تغيير طريقة تفكيره، قائلاً: "لقد غيرتني كثيراً. كما تعلمون، كنت شخصاً غاضباً للغاية بعد المباريات إذا لم تسر الأمور كما أردت، ولكن منذ ولادتها، أصبحت أغضب لمدة دقيقتين فقط، ثم أفكر فيها وأدرك ما هو أهم شيء في الحياة".
إحياء إرث الرقم 8
منذ انتقاله من نادي آر بي لايبزيغ في عام 2023 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، تحمل زوبوسلاي الضغوط المرتبطة بقميص ليفربول الأسطوري رقم 8. ورغم اعتباره المقارنات الحتمية مع ستيفن جيرارد "إطراءً كبيراً"، فإن اللاعب المجري يركز على شق طريقه الخاص ودعم زملائه الجدد، حيث قال: "أنا أحاول فقط أن أكتب قصتي الخاصة... أعرف كيف يشعر اللاعب الجديد ومدى صعوبة الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصةً ليفربول حيث يُتوقع منك دائمًا الفوز بالبطولات."
السعي وراء الحلم الأوروبي
على الرغم من التحديات التي تواجه فريق أرني سلوت هذا الموسم، لا يزال زوبوسلاي مدفوعًا بحلمه بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينته الأم بودابست. وفي مواجهة مباراة ربع نهائية صعبة ضد باريس سان جيرمان، اعترف اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قائلاً: «لا أحب التحدث عن هذا الأمر، لكن من المستحيل ألا أفكر فيه. لذلك أحيانًا تراودني فكرة بسيطة في ذهني وأتحدث مع زوجتي أحيانًا عن كيف سيكون الأمر، ولا أستطيع تخيل ذلك بصراحة، أن أكون هناك في بودابست، وأن ألعب النهائي، هذا ما أعمل من أجله كل يوم. خاصة في المجر، بلدي، الجميع يعرف ما يعنيه أن تكون مجريًا، وكان حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا طوال مسيرتي. لذا، إذا كان بإمكاني الفوز به هناك، فسأوقع عليه الآن".
السعي وراء الألقاب مستمر
يعود ليفربول إلى الملاعب يوم السبت في رحلة إلى مانشستر سيتي ضمن الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي - وهي مباراة ستكون مميزة لأنها ستكون آخر مرة يواجه فيها محمد صلاح فريق «السيتي» بصفته لاعبًا في صفوف «الريدز»، بعد أن أكد رحيله عن النادي هذا الصيف.