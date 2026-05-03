أجبروا فليك على مشاهدة فينيسيوس يرقص.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة ويجمد الممر الشرفي!

لم يكن أكثر المتفائلين في مدريد يتوقع أن تنتهي ليلة الأحد بهذا السيناريو الدرامي الذي أربك حسابات الجميع في إسبانيا.

ريال مدريد دخل مواجهة إسبانيول في الجولة 34 وهو يقع تحت ضغط هائل فالفشل في تحقيق الفوز كان يعني تسليم الدرع رسميًا للغريم الأزلي برشلونة.

ولكن الشخصية الملكية حضرت بقوة في ملعب الفريق الكتالوني الصغير ليرسل الميرينجي تحذيرًا شديد اللهجة مفاده أن العاصمة لا تزال تحلم وأن احتفالات برشلونة يجب أن تنتظر قليلًا حتى إشعار آخر وتحديدًا حتى صافرة نهاية الكلاسيكو القادم أو حتى الجولة التي تليه.



