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أثار الجدل أمام نيوزيلندا في كأس العالم وزميله اعترف بالعامل "السياسي".. نجم إيران يشرح احتفاله بـ"المسدس"!
احتفال محبي يخضع للتدقيق
أصبح محبي محط الأنظار بعد أن سجل هدف التعادل لإيران في الدقيقة 64 من مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات بكأس العالم ضد نيوزيلندا. ورغم أن الهدف ضمن للمنتخب الإيراني التعادل 2-2، إلا أن احتفال لاعب الوسط سرعان ما طغى على أحداث الملعب. فبعد تسجيله الهدف، شوهد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً وهو يشير بإصبعين نحو ذراعه قبل أن يمد إصبعين من يده اليمنى ويحركهما في الهواء. وقد فسّر المراقبون هذه الحركة على نطاق واسع على أنها إيماءة تشير إلى "مسدس".
محبي يشرح الاحتفال
أثار هذا الاحتفال ردود فعل كبيرة على الإنترنت، حيث دعا بعض المشجعين والمعلقين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى مراجعة الحادثة خلال بطولة تشهد بالفعل توترات سياسية تتعلق بإيران. ومع ذلك، أكد محبي أن الأمر لم يكن سوى احتفال.
وقال: "أردت أن أشكر جميع الإيرانيين الذين يعيشون في لوس أنجلوس، فهم يخلقون أجواء رائعة. خطر لي هذا الاحتفال، وأنا أفعل هذا [إيماءات] من أجل جميع المشجعين، إنه مجرد احتفال، كما تعلمون".
ريزايان يتطرق إلى الدلالات السياسية
ازداد الاهتمام بالاحتفالات بعد أن تحدث زميله رزايان إلى الصحفيين عقب المباراة. وكان رزايان قد لفت الأنظار أيضًا بعد أن سجل هدفًا ثم غطى وجهه بقميصه وهو يركض نحو المشجعين. وعندما سُئل عن طريقة احتفاله، أقر رزايان بوجود عنصر سياسي لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وقال: "إنه أمر سياسي (احتفاله بالهدف)، ولا أريد التحدث عن ذلك". كما حاول المدافع إعادة التركيز إلى كرة القدم، مضيفاً: "نحن هنا للإجابة على أسئلة تتعلق بكرة القدم. إذا كان هناك مشكلة بيننا (الشعب الإيراني)، فهي بيننا".
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الفيفا أمام قرار
وقد تم الاتصال بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للتعليق على لفتة محبي، وستتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كان الاتحاد سيقرر إجراء تحقيق إضافي بشأن طريقة الاحتفال. وفي غضون ذلك، ستستعد إيران لمواجهة بلجيكا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في لوس أنجلوس يوم 21 يونيو.