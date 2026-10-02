"أتمنى أن يُصاب ديمبيلي وأوليسي بنزلات برد شديدة!" .. مانشيني يعلق على مواجهة إيطاليا وفرنسا

يتطلع روبرتو مانشيني إلى فرصة مواجهة فريق فرنسا بقيادة زين الدين زيدان على ملعب "ستاد دو فرانس" يوم الجمعة.
وقد مازح مدرب إيطاليا قائلًا إن المضيفين أقوياء إلى درجة أن لاعبيه قد يحتاجون إلى إصابة المنافسين بنزلة برد كي يحظوا بأي فرصة للفوز.
يتطلع روبرتو مانشيني إلى فرصة مواجهة فريق فرنسا بقيادة زين الدين زيدان على ملعب "ستاد دو فرانس" يوم الجمعة.
وقد مازح مدرب إيطاليا قائلًا إن المضيفين أقوياء إلى درجة أن لاعبيه قد يحتاجون إلى إصابة المنافسين بنزلة برد كي يحظوا بأي فرصة للفوز.
يترقّب مانشيني بشغف رحلة إيطاليا المقبلة إلى باريس لمواجهة فرنسا يوم الجمعة المقبل. ويُمثّل هذا اللقاء القوي على ملعب "ستاد دو فرانس" أول مباراة لزيدان على أرضه منذ توليه قيادة المنتخب الوطني.
لا يزال المنتخبان يبحثان عن توازنهما تحت قيادة مدربيهما، ما يُمهّد لمواجهة مثيرة. ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعد فوزين متتاليين بنتيجة 1-0 على تركيا وبلجيكا، في حين عاش المنتخب الإيطالي انطلاقة متذبذبة.
فقد تعرّض الضيوف لهزيمة بنتيجة 2-0 أمام بلجيكا في مباراتهم الافتتاحية قبل أن يستعيدوا توازنهم بفوز كبير 4-1 في تركيا. وقد أجرى مانشيني تدويراً واسعاً لتشكيلته عبر هاتين المباراتين، تاركاً تشكيلته الأساسية ليوم الجمعة في حكم المجهول تماماً.
وعلى الرغم من أهمية هذه المواجهة، سارع مانشيني إلى التقليل من شأن المنافسة الشخصية بينه وبين نظيره، إذ ركّز مدرب إيطاليا على المهمة الصعبة المتمثلة في مواجهة منتخب فرنسي يزخر بالنجوم.
وقال مانشيني للصحافة: «ستكون مواجهة زيدان أمرًا ممتعًا، لكن هذا ليس صراعًا بيننا. ستكون مباراة رائعة بين منتخبي فرنسا وإيطاليا اللذين ما زالا يحاولان إيجاد الحلول المناسبة. مهما حدث، أشعر أن هذه المباراة ستكون مفيدة جدًا لهذه المرحلة».
وإدراكًا منه للجودة الهائلة التي يتمتع بها الفريق المنافس، قدّم المدرب الإيطالي تقييمًا طريفًا لحظوظ فريقه، إذ مازح قائلًا: «من المثير محاولة التغلب على لاعبين مثل عثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، وديزيريه دوي. سنحتاج إلى أن يصابوا جميعًا بنزلة برد شديدة كي يتراجع مستوى فرنسا بضع درجات».
اعترف مانشيني صراحةً بأن فرنسا متقدمة حاليًا في مسيرة تطورها على فريق إيطاليا الذي يعيد بناءه. ومع ذلك، فإنه يصرّ على أن الضيوف لن يسافروا إلى باريس لمجرد التقهقر إلى الخلف ودعوة الخصم للضغط عليهم.
وأشار مانشيني قائلًا: "فرنسا أكثر تقدمًا في مسيرتها مقارنةً بنا، لكنني أعتقد أنه سيكون تحديًا رفيع المستوى رغم ذلك. ومع قول كل ذلك، فإننا نريد أن نترك انطباعًا جيدًا هنا، ولن نخرج إلى أرض الملعب لمجرد محاولة الدفاع عن أنفسنا. الهدف دائمًا هو اللعب من أجل الفوز."
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اضطر المدربان إلى التعامل مع انتكاسات مُحبطة على صعيد الإصابات قبل انطلاق المباراة التي يترقّبها الجميع بشغف. سيفتقد منتخب فرنسا نجمه المهاجم كيليان مبابي، الذي انسحب من قائمة المنتخب بسبب مشكلة في الركبة.
وقد عاد مهاجم ريال مدريد بالفعل إلى العاصمة الإسبانية لتلقّي العلاج الطبي. ولا شك أن غيابه سيُضعف هجوم المنتخب الفرنسي، رغم أن زيدان لا يزال يملك العديد من البدائل الخطيرة التي يمكنه الاعتماد عليها.
وفي الوقت نفسه، يواجه منتخب إيطاليا هواجسه الخاصة المتعلقة بالجاهزية البدنية قبل المباراة. ويُعدّ مويسي كين مصدر قلق كبير على صعيد الإصابات بالنسبة للإيطاليين، ما قد يترك مانشيني أمام خيارات هجومية محدودة بينما يضع اللمسات الأخيرة على خططه التكتيكية.