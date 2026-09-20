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علي رفعت

أتلتيكو وريال مدريد | سيميوني لعبها بذكاء.. جولر خارج الديربي بجسده وعقله وسلاح بايينا لا يزال فعالًا!

فقرات ومقالات
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
الدوري الإسباني
A. Guler
دييجو سيميوني

نجح دييجو سيميوني في تعطيل المحرك الإبداعي لريال مدريد مبكرًا في ديربي العاصمة الإسبانية، مستغلًا شراسة أليكس بايينا لإخراج التركي أردا جولر تمامًا من أجواء القمة وإبطال مفعوله الهجومي.

انقلبت موازين ديربي العاصمة الإسبانية رأسًا على عقب مع مطلع شوط اللقاء الثاني، حيث باغت أتلتيكو مدريد ضيفه ريال مدريد بهدفين متتاليين فوق أرضية ملعب ميتروبوليتانو، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

جاءت هذه الثنائية المبكرة لتعاقب النادي الملكي على شوط أول مشحون بالصدامات البدنية والتوتر العصبي الصريح، وتزامنت مباشرة مع قرار المدرب بسحب التركي أردا جولر من أرضية الميدان، بعدما غادر اللقاء دون أي بصمة أو تأثير فني يُذكر عقب حصار بدني محكم شل فاعليته بالكامل.

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    عقل ريال مدريد الذي أرعب سيميوني

    دخل النادي الملكي هذه القمة متسلحًا بالحالة الفنية المبهرة التي يقدمها التركي أردا جولر هذا الموسم، إذ تحول الفتى الشاب إلى البوصلة الحقيقية ومصدر الإلهام الأول في رسم الهجمات وصناعة الخطورة.

    تؤكد الأرقام المسجلة في الليجا هذه الهيمنة، حيث يعتلي جولر صدارة لاعبي الفريق في صناعة الفرص المحققة للتسجيل بواقع 8 فرص كاملة، فضلًا عن قيادته المطلقة لصناع اللعب في التمريرات المفتاحية بمعدل مذهل يصل إلى 4.5 تمريرة في المباراة الواحدة.

    لم تتوقف خطورة النجم التركي عند الثلث الهجومي الأخير فقط، بل امتدت لتجعله صاحب ثاني أعلى معدل في إرسال الكرات الطولية الدقيقة بين عناصر فريقه بـ 3.2 كرة لكل لقاء، إلى جانب تصدره قائمة الأهداف المصنوعة المتوقعة برصيد 2.98. 

    ترافقت هذه الجودة مع التزام بدني خارق جعله أكثر لاعبي الفريق قطعًا للمسافات بمعدل 10.4 كيلومتر في كل 90 دقيقة، هذه المعطيات جعلت من تعطيل جولر المسألة الوجودية الأولى أمام دييجو سيميوني، فالحد من خطورته يعني تلقائيًا عزل ثنائي الهجوم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وحرمانهما من الكرات السامة.


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  • فخ بايينا وحرب الأعصاب

    أيقن مدرب الروخيبلانكوس ببراعته التكتيكية المعهودة أن مجاراة جولر فنيًا في المساحات ستكلف فريقه غاليًا، فاستدعى سلاحه المفضل المتمثل في التدخلات البدنية الشرسة واستفزاز المنافس، واضعًا أليكس بايينا في مواجهة مباشرة ومبكرة مع صانع الألعاب الشاب. 

    بايينا، الذي لطالما ارتبط اسمه بالالتحامات القوية واللعب على حافة القوانين، لم يتأخر في تنفيذ المخطط ووجه ركلة قوية ومتأخرة إلى قدم جولر في الدقيقة الخامسة فور خروج الكرة من قدمه، مشعلًا شرارة الاشتباك التي قادت إلى إنذار سيميوني نفسه نتيجة انفعاله على الحكم الرابع.

    أثمر هذا الاستهداف سريعًا عن تحقيق هدفه المنشود، إذ لم يتمالك اللاعب التركي الشاب أعصابه وانجر خلف الاستفزاز ليرد الركلة لبايينا في الدقيقة السابعة، ويتحول تركيزه تمامًا من قراءة تحركات المهاجمين إلى الشجار والمطالبة بإشهار البطاقات في وجه لاعبي الخصم. 

    هذا التشتت الذهني أفقده الهدوء اللازم لصناعة الفارق، وجعله يعيش دقائق عصيبة تكررت فيها التدخلات القوية ضده في الدقيقة 17 دون أي حماية تحكيمية، ليجد نفسه معزولًا وغارقًا في حرب استنزاف بدنية ونفسية لم يعتد عليها.


  • لغة الأرقام تفضح تراجع جولر في الديربي

    تترجم الإحصائيات الدقيقة لجولر مرارة السيناريو الذي عاشه النجم التركي على المستطيل الأخضر، فاللاعب الذي كان يعتلي كل المنصات الإبداعية عجز عن تقديم بصمته المعتادة. 

    اكتفى جولر بإرسال تمريرة مفتاحية يتيمة طوال الشوط، وانحدرت دقة تمريراته إلى 68% فقط بعدما مرر 13 كرة صحيحة من أصل 19 محاولة، في حين لم تتجاوز دقة كراته في نصف ملعب الخصم نسبة 62%.

    ظهر التوتر بوضوح في فقدانه السهل للكرة، حيث خسر الاستحواذ في 12 مناسبة، وارتكب ثلاث لمسات غير موفقة تحت الضغط، فضلًا عن فشله الكامل في تقديم أي مساهمة دفاعية تذكر طوال وجوده في الميدان. 

    اكتفى اللاعب بتسديدة واحدة جاءت بين القائمين والعارضة بقيمة تهديف متوقع هزيلة للغاية لم تتجاوز 0.01، ليخرج في كأول تبديل بعد تقدم أتلتيكو مدريد وطرد دين هاوسن..


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    بيت القصيد

    برهن سيميوني مجددًا على قدرته الفائقة في قراءة مكامن الخطر وتحييدها بأقصر الطرق، مستغلًا شراسة بايينا لإخراج أردا جولر من اللقاء قبل أن تصله الفرص، ليتحول سلاح ريال مدريد الأبرز إلى عبء حقيقي وسط صراع بدني شرس، ويثبت الروخيبلانكوس أن إفساد العقول المفكرة أحيانًا لا يحتاج سوى خطة استفزاز محكمة تقتل الخطورة في مهدها.


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