أتلتيكو وريال مدريد | سيميوني لعبها بذكاء.. جولر خارج الديربي بجسده وعقله وسلاح بايينا لا يزال فعالًا!

أيقن مدرب الروخيبلانكوس ببراعته التكتيكية المعهودة أن مجاراة جولر فنيًا في المساحات ستكلف فريقه غاليًا، فاستدعى سلاحه المفضل المتمثل في التدخلات البدنية الشرسة واستفزاز المنافس، واضعًا أليكس بايينا في مواجهة مباشرة ومبكرة مع صانع الألعاب الشاب.
بايينا، الذي لطالما ارتبط اسمه بالالتحامات القوية واللعب على حافة القوانين، لم يتأخر في تنفيذ المخطط ووجه ركلة قوية ومتأخرة إلى قدم جولر في الدقيقة الخامسة فور خروج الكرة من قدمه، مشعلًا شرارة الاشتباك التي قادت إلى إنذار سيميوني نفسه نتيجة انفعاله على الحكم الرابع.
أثمر هذا الاستهداف سريعًا عن تحقيق هدفه المنشود، إذ لم يتمالك اللاعب التركي الشاب أعصابه وانجر خلف الاستفزاز ليرد الركلة لبايينا في الدقيقة السابعة، ويتحول تركيزه تمامًا من قراءة تحركات المهاجمين إلى الشجار والمطالبة بإشهار البطاقات في وجه لاعبي الخصم.
هذا التشتت الذهني أفقده الهدوء اللازم لصناعة الفارق، وجعله يعيش دقائق عصيبة تكررت فيها التدخلات القوية ضده في الدقيقة 17 دون أي حماية تحكيمية، ليجد نفسه معزولًا وغارقًا في حرب استنزاف بدنية ونفسية لم يعتد عليها.