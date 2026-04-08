AFP
أتلتيكو مدريد يفاجئ برشلونة الذي لعب بعشرة لاعبين في كامب نو ويستحوذ على زمام المبادرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
هيمنة برشلونة تتلاشى بسبب حادثة البطاقة الحمراء
كانت الأجواء في ملعب كامب نو مشحونة بالتوتر، حيث سعى برشلونة إلى تحقيق تقدم مبكر في هذه المباراة الأوروبية التي جمعت فريقين إسبانيين. بدأ فريق هانسي فليك المباراة بقوة، حيث حصر أتلتيكو مدريد في نصف ملعبه، ومرر الكرة بالسرعة والدقة اللتين أصبحتا سمة مميزة له هذا الموسم. وكان ماركوس راشفورد ولامين يامال نشيطين بشكل خاص في الدقائق الأولى، حيث اختبروا دفاع أتلتيكو بتمريرات مباشرة.
ومع ذلك، تغيرت معالم المباراة بالكامل في الدقيقة 41. تلقى باو كوبارسي، المدافع الشاب الذي كان مفاجأة الموسم، في البداية بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي. بعد تدخل سريع من تقنية الفيديو المساعد (VAR)، نُصح الحكم بمراجعة الحادثة على الشاشة الموجودة بجانب الملعب. بعد إعادة المشاهدة، تم إلغاء البطاقة الصفراء واستبدالها ببطاقة حمراء مباشرة، مما ترك العملاق الكتالوني يلعب أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين.
ألفاريز يعاقب البلوغرانا من نقطة الجزاء
لم ينتظر أتلتيكو مدريد طويلاً لاستغلال تفوقه العددي. وفي الهجمة التي تلت الطرد، تولى جوليان ألفاريز زمام المبادرة. وأطلق المهاجم الأرجنتيني، المعروف بفعاليته في اللحظات الحاسمة، تسديدة رائعة سكنت الزاوية العليا لشباك برشلونة، دون أن يترك أي فرصة للحارس.
كان الهدف بمثابة ضربة قوية لرجال فليك، الذين بدوا الأفضل حتى لحظة الطرد. تم تنفيذ استراتيجية أتلتيكو المتمثلة في امتصاص الضغط والهجوم المرتد بشكل مثالي. مع صافرة نهاية الشوط الأول، دخل الضيوف الاستراحة متقدمين بهدف واحد وبفارق لاعب، مما أدى إلى إسكات جماهير الفريق المضيف التي شاهدت بداية فريقها الواعدة تتبخر في غضون دقائق.
فليك يُجري تغييرات تكتيكية بحثًا عن مخرج
وإدراكاً منه للوضع الحرج، تحرك هانسي فليك بسرعة مع بداية الشوط الثاني. فقد أشرك غافي وفيرمين لوبيز في المباراة، مضحياً بالتشكيلة التكتيكية مقابل الحصول على الطاقة التي كان خط الوسط في أمس الحاجة إليها. وعلى الرغم من نقص لاعب واحد، رفض برشلونة الاستسلام بسهولة، وواصل السعي لتحقيق التعادل من خلال الكرات الثابتة التي نفذها راشفورد والمراوغات التي قدمها يامال على الأجنحة.
اقترب راشفورد بشكل مؤلم من إعادة التعادل عندما سدد ركلة حرة رائعة نحو الزاوية العليا. لكن خوان موسو، حارس مرمى أتلتيكو، قدم تصديًا من الطراز العالمي ليحول الكرة إلى العارضة. كانت تلك اللحظة تلخيصًا لليلة برشلونة: الكثير من الجهد ولمحات من الجودة، لكن في النهاية واجهوا جدارًا منيعًا في شكل دفاع أتلتيكو وحارس مرمى الفريق الملهم.
سورلوث يسدد الضربة القاضية
مع اندفاع برشلونة إلى الأمام بحثًا يائسًا عن هدف يأخذه إلى مدريد، ترك الفريق ثغرات في خط الدفاع. وفي الدقيقة 70، سجل أتلتيكو مدريد الهدف الثاني الحاسم. بعد تمريرة ذكية من ماتيو روجيري، وجد ألكسندر سورلوث مساحة داخل منطقة الجزاء. ولم يخطئ المهاجم، حيث سدد كرة قوية في شباك المرمى ليجعل النتيجة 2-0.
أدى الهدف الثاني إلى إحباط برشلونة. كانت هذه "درساً من سيميوني" كلاسيكياً، حيث تراجع أتلتيكو إلى تشكيلة 5-4-1 متماسكة، متحدياً برشلونة لمحاولة اختراق دفاعاته. في كل مرة اقترب فيها البلوغرانا من الثلث الأخير، واجههم بحر من القمصان الحمراء والبيضاء. كان ماركوس يورينتي مثيراً للإعجاب بشكل خاص، حيث قطع الهجمات وضمن ألا يكون لمهاجمي برشلونة المحبطين أي متسع للتنفس.
محاولات اليأس المتأخرة لم تسفر عن أي نتائج للفريق المضيف
في الدقائق الخمس عشرة الأخيرة، ألقى فليك الحذر جانباً، وأشرك رونالد أراوخو وفيران توريس. وكاد أراوخو أن يُحدث تأثيراً فورياً عندما قفز أعلى من الجميع في ركلة ركنية، لكن رأسيته مرت بجوار القائم. كانت فرصة سانحة ضاعت هباءً، ومعها ربما أفضل فرصة لبرشلونة للعودة إلى المباراة.
كل عرضية أرسلها فيرمين أو يامال إلى منطقة الجزاء تم التعامل معها بسهولة من قبل خوسيه ماريا جيمينيز وزملائه في الدفاع. حتى في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما ارتكب جوليان ألفاريز خطأ في منطقة خطرة، فشل برشلونة في تنفيذها. كانت تمريرة لامين يامال سيئة، حيث مرت فوق رؤوس زملائه وخرجت لركلة مرمى، مما أنهى فعلياً أي آمال في عودة متأخرة.
تحدٍ كبير في مباراة الإياب
أدى صافرة النهاية إلى مشاهد من الفرح الغامر بين جماهير أتلتيكو مدريد التي سافرت لمشاهدة المباراة. أما بالنسبة لبرشلونة، فقد كانت ليلة مليئة بالتساؤلات. كان طرد كوبارسي بلا شك نقطة التحول، لكن الافتقار إلى الدقة في التسديد والهفوات الدفاعية التي أدت إلى هدف سورلوث ستثقل كاهل هانسي فليك وهو يستعد لمباراة الإياب على ملعب الميتروبوليتانو.
للوصول إلى نصف النهائي، سيحتاج برشلونة الآن إلى تحقيق واحدة من أعظم العودة الأوروبية. يجب أن يسجلوا هدفين على الأقل ضد فريق سيميوني المعروف بصعوبة هزيمته على أرضه. في حين أن روح "الريمونتادا" هي جزء من جوهر برشلونة، فإن أداء أتلتيكو المنضبط يشير إلى أن الفريق المدريدي قد وضع بالفعل قدمًا واحدة بقوة في الدور نصف النهائي من المسابقة الأوروبية الراقية.