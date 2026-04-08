أتلتيكو مدريد يفاجئ برشلونة الذي لعب بعشرة لاعبين في كامب نو ويستحوذ على زمام المبادرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كانت الأجواء في ملعب كامب نو مشحونة بالتوتر، حيث سعى برشلونة إلى تحقيق تقدم مبكر في هذه المباراة الأوروبية التي جمعت فريقين إسبانيين. بدأ فريق هانسي فليك المباراة بقوة، حيث حصر أتلتيكو مدريد في نصف ملعبه، ومرر الكرة بالسرعة والدقة اللتين أصبحتا سمة مميزة له هذا الموسم. وكان ماركوس راشفورد ولامين يامال نشيطين بشكل خاص في الدقائق الأولى، حيث اختبروا دفاع أتلتيكو بتمريرات مباشرة.

ومع ذلك، تغيرت معالم المباراة بالكامل في الدقيقة 41. تلقى باو كوبارسي، المدافع الشاب الذي كان مفاجأة الموسم، في البداية بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي. بعد تدخل سريع من تقنية الفيديو المساعد (VAR)، نُصح الحكم بمراجعة الحادثة على الشاشة الموجودة بجانب الملعب. بعد إعادة المشاهدة، تم إلغاء البطاقة الصفراء واستبدالها ببطاقة حمراء مباشرة، مما ترك العملاق الكتالوني يلعب أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين.