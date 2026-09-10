طالب قائد أتلتيكو مدريد كوكي بأن يُترك خوليان ألفاريز وشأنه عقب مسلسل انتقالات صيفي مضطرب. وأعرب لاعب الوسط المخضرم عن إحباطه من التدقيق الإعلامي المستمر المحيط بالمهاجم الأرجنتيني في أعقاب الهزيمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
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«لقد سئمنا من ذلك!» .. نجم أتلتيكو مدريد كوكي ينفعل على وسائل الإعلام بسبب التعامل مع خوليان ألفاريز
نجوم أتلتيكو يدافعون عن ألفاريز المُنتقد
طالب كوكي وسائل الإعلام بترك ألفاريز وشأنه. جاءت تصريحاته عقب هزيمة بفارق ضئيل بنتيجة 2-1 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد مساء الأربعاء.
وأكمل ألفاريز أول 90 دقيقة كاملة له هذا الموسم خلال المواجهة الأوروبية. وترك المهاجم الأرجنتيني بصمته على الفور، حيث صنع الهدف الذي افتتح به ماركوس يورينتي التسجيل.
لكن ليفربول قلب النتيجة في نهاية المطاف عبر هدفي دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر. وعلى الرغم من الخسارة، سرعان ما عاد التركيز بعد المباراة إلى ألفاريز وصيفه المضطرب.
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القائد سئم من الجدل المتواصل حول ألفاريز
سعى ألفاريز بشكل حثيث إلى الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية. لكن أتلتيكو رفض الموافقة على الصفقة، ما أثار استياءً كبيراً بين جماهير النادي بسبب موقف اللاعب.
ويؤمن كوكي بقوة بأن السيرك الإعلامي المتواصل يجب أن ينتهي حتى يتمكن المهاجم من استعادة تركيزه. وقد عبّر لاعب الوسط المخضرم عن مشاعره بوضوح لشبكة موفيستار عقب صافرة النهاية.
وقال كوكي لـ موفيستار: «لقد سئمنا من ذلك. علينا أن نترك الفتى وشأنه، وأن ندعه يستمتع، وأن ندعه يؤدي عمله ويلعب كرة القدم. علينا جميعاً أن نتركه في سلام، لأنه كان صيفاً مرهقاً حقاً من جانب وسائل الإعلام. لنأمل أن يُترك في سلام ليؤدي عمله».
يورينتي يسلّط الضوء على جودة لا يمكن إنكارها
كما قدّم يورينتي، صاحب أحد الأهداف، دعمه الكامل لزميله الذي يمر بفترة عصيبة. وشدد لاعب الوسط الإسباني على أن غرفة الملابس ليست لديها أي مشكلة مع ألفاريز رغم رغبته السابقة في الرحيل.
وأوضح يورينتي للصحفيين: «إنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، لقد صنع لي هدفاً رائعاً، وهذا ما نحتاجه. نحن بحاجة إلى أن يكون في كامل جاهزيته وحدته، لأنه قضى وقتاً طويلاً بعيداً عن المنافسة. لقد أدى بشكل جيد، اجتهد كثيراً، وركض، وهذا ما نحتاجه. ما يمكنني قوله هو أننا مع خوليان، فهو لاعبنا وزميلنا، إنه مهم وهو من يصنع الفارق».
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تجاوز صيف مضطرب
مع إغلاق سوق الانتقالات بشكل نهائي الآن، يتعيّن على ألفاريز أن يركّز بالكامل على إعادة بناء علاقته مع جماهير أتلتيكو. وسيعود أتلتيكو مدريد الآن إلى إسبانيا ساعياً لتعويض خيبته الأوروبية في المنافسات المحلية. ويستعد الفريق لمواجهة ريال سوسيداد في مباراته المقبلة بالدوري الإسباني. ويحتل الفريق حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري، بعد أن حقق فوزين وتعادلاً وخسارة واحدة. وسيكون ألفاريز حريصاً على الاحتفاظ بمكانه في التشكيلة الأساسية وطي صفحة الأشهر الصعبة الماضية أخيراً.
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