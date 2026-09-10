«لقد سئمنا من ذلك!» .. نجم أتلتيكو مدريد كوكي ينفعل على وسائل الإعلام بسبب التعامل مع خوليان ألفاريز

طالب كوكي وسائل الإعلام بترك ألفاريز وشأنه. جاءت تصريحاته عقب هزيمة بفارق ضئيل بنتيجة 2-1 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد مساء الأربعاء.

وأكمل ألفاريز أول 90 دقيقة كاملة له هذا الموسم خلال المواجهة الأوروبية. وترك المهاجم الأرجنتيني بصمته على الفور، حيث صنع الهدف الذي افتتح به ماركوس يورينتي التسجيل.

لكن ليفربول قلب النتيجة في نهاية المطاف عبر هدفي دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر. وعلى الرغم من الخسارة، سرعان ما عاد التركيز بعد المباراة إلى ألفاريز وصيفه المضطرب.