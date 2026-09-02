"الحياة لن تقف رغم غرابة موقف أتلتيكو مدريد" .. داني أولمو يوجه رسالة لخوليان ألفاريز بعد فشل انتقاله لبرشلونة

عاد أولمو هذا الأسبوع إلى مسقط رأسه تيراسا للاحتفال بفوز إسبانيا مؤخرًا بكأس العالم، لكن الحديث سرعان ما تحول إلى أنشطة الانتقالات الصيفية للنادي. وسُئل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بشكل خاص عن ألفاريز، المهاجم السابق لمانشستر سيتي الذي ارتبط اسمه بشدة بكاتالونيا قبل أن يعيق أتلتيكو مدريد هذه الصفقة بشكل قاطع، حيث رفض عرضًا تجاوز 100 مليون يورو ورفض التفاوض مع منافس محلي على الرغم من رغبة اللاعب في الانضمام إلى برشلونة.

وفي حديثه مع وسائل الإعلام أثناء عودته إلى مسقط رأسه، لم يخفِ أولمو دهشته من الطريقة التي تعامل بها صانعو القرار في ملعب «الميتروبوليتانو» مع هذه الحالة.

وعندما سُئل عما إذا كان يتفهم الموقف المتشدد الذي اتخذه أتلتيكو بخصوص المفاوضات، أجاب أولمو: "بصراحة، لا أفهم ذلك. في النهاية، لكل منا أحلامه. أعتقد أن خوليان كان واضحاً أيضاً في هذا الجانب. لقد كافح من أجل أحلامه، لكن في النهاية هناك أيضاً ظروف خارجية أخرى لا يمكن للمرء التحكم فيها. وبهذا المعنى، كان هذا أحدها، وهذا أمر بديهي. لكن الحياة تستمر. هذا لا يوقفها".