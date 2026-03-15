الدقيقة 55 من مباراة أتلتيكو مدريدوجيتافي، الجولة 28 من الدوري الإسباني: يتقدم «الكولتشونيروس»بنتيجة 1-0 بفضل هدف سجله في بداية المباراة اللاعب السابق في أودينيزي ناهويل مولينا. وفي هذه اللحظة، يُسقط عبد العبقار، مدافع الفريق الضيف، أرضًا بعيدًا عن الكرة وبعيدًا عن المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث، دون سبب واضح على ما يبدو. تحقق نظام الفيديو المساعد (VAR) من الحادثة ويكتشف شيئًا غير عادي حقًا.
AFP
ترجمه
أتلتيكو مدريد - خيتافي، أمر لا يُصدق: أبكار يضرب سورلوث في منطقة الحساسة ويُطرد بعد مراجعة VAR
لمس ممنوع
تُظهر مقاطع الفيديو أن أبكار وجه «قرصة» حقيقية إلى خصمه الذي كان يتجاوزه في المكان الذي لا يصل إليه ضوء الشمس، مما أثار رد فعل عنيفاً من اللاعب النرويجي السابق في فياريال. وماذا كان قرار الحكم بعد مشاهدة اللقطات؟ بطاقة حمراء للمدافع، وبطاقة صفراء للمهاجم.
أتلتيكو يتقدم
وانتهت المباراة دون تسجيل أي أهداف أخرى، ليحقق أتلتيكو فوزاً صعباً في ديربي مدريد. وبذلك حافظ رجال سيميوني على المركز الثالث متقدمين بفارق نقطتين فقط على فياريال بعد 28 جولة. أما خيتافي فظل في منتصف الترتيب، في المركز التاسع إلى جانب الفريقين الباسكيين أتلتيك كلوب وريال سوسيداد.
