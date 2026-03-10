ثلاثة أهداف في ربع ساعة وخروج بالدموع. كانت ليلة لا تُنسى لأنتونين كينسكي، حارس مرمى توتنهام الذي أرسله تودور بشكل مفاجئ إلى الملعب بدلاً من فيكاريو في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد: ارتكب اللاعب خطأين فادحين أديا إلى الهدفين الثاني والثالث للكولتشونيروس، ولهذا قرر مدرب توتنهام استبداله في الدقيقة 17 بإدخال الحارس الأساسي. كانت مباراة مرعبة للحارس التشيكي، الذي لعب الليلة مباراتين أخريين هذا الموسم.
أتلتيكو مدريد - توتنهام، من هو أنتونين كينسكي، حارس مرمى توتنهام الذي استبدله تودور بعد ربع ساعة من اللعب؟
آخر مباراة قبل خمسة أشهر
آخر مباراة لعبها أنتونين كينسكي مع توتنهام كانت في أكتوبر الماضي، عندما خسر السبيرز 0-2 أمام نيوكاسل في كأس الرابطة؛ وقبل ذلك في الجولة السابقة من نفس المسابقة: شباك نظيفة و3-0 في النهاية ضد دونكاستر، نادي الدرجة الثالثة الإنجليزي. أما من تسبب له بالصداع في دوري أبطال أوروبا فكان ماركوس يورنتي، وأنطوان جريزمان، الذي سجل هدفًا بعد خطأ في التمرير من حارس مرمى توتنهام، وجوليان ألفاريز، الذي استغل خطأ من كينسكي ليختتم أداءه السلبي.
الظهور الأول مع ليفربول والمباريات الأخرى
توتنهام استقدمه في يناير 2025 من سلافيا براغ مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو. وصل كبديل لفيكاريو، ووقع عقدًا حتى عام 2031، وحجز مكانه في الفريق من خلال لعب بعض المباريات هنا وهناك. لم يكن ظهوره الأول سيئًا: بعد أيام قليلة من وصوله إلى إنجلترا، لعب لأول مرة في كأس الرابطة ضد ليفربول وأنهى المباراة دون أن تهتز شباكه (1-0 في النهاية)؛ واصل اللعب من منتصف يناير إلى أوائل فبراير مع غياب فيكاريو بسبب عملية جراحية في الكاحل، ولكن عندما عاد الحارس الإيطالي إلى الملاعب، استعاد مكانه كحارس أساسي. في يناير الماضي، أبدى وست هام اهتمامه به، لكن توتنهام قرر الاحتفاظ به، على الرغم من هذه الأمسية غير المحظوظة، واعتبره لاعباً واعداً يمكن العمل عليه في المستقبل.