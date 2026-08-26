بيان رسمي .. أتلتيكو مدريد يجدد رفضه: خوليان ألفاريز ليس ضحية وبيعه لبرشلونة يمس كرامتنا

بحزم شديد، هاجم أتلتيكو مدريد برشلونة مباشرةً، في بيان رسمي، بسبب ضغطه منذ أشهر للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وجاء في بيان النادي المدريدي: "اللاعب يتعرض لعملية تصوير كضحية، لكن الضحية الوحيدة في قضية خوليان هي نحن. لقد ألحقوا بنا الضرر اقتصادياً واجتماعياً. هناك 0% من احتمالية بيعه إلى برشلونة. هذا الأمر لا يتعلق بالمال، بل يتعلق بالكرامة. هناك 0% من احتمالية بيعه إلى برشلونة".

ثم يختم قائلاً: "هناك حملة تحمل الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق. الوحيد الذي يدفع الثمن على ذلك هو أتلتيكو".