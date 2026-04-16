زهيرة عادل

قاهر أتلتيكو مدريد وشاهد على معاناة برشلونة .. ليونيل ميسي يودع راحته بـ"كورنيا" وسيناريو كيليان مبابي يهدده

ليو في تجربة استثمارية جديدة..

في وقت انتظر به الجميع إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن امتلاكه حصة في النادي الناشط به حاليًا "إنتر ميامي" بالاشتراك مع النجم ديفيد بيكهام، فاجأ الجميع بأولى خطوات الاستثمار في الأندية..

اليوم الخميس، أعلن كورنيا الإسباني رسميًا استحواذ ليونيل ميسي على ملكية النادي الناشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، تحت عنوان "خبر القرن".


لماذا هذا النادي تحديدًا؟ .. الإجابة ببساطة في موقعه، حيث أقليم كتالونيا، مدينة برشلونة، وتحديدًا منطقة بايكس يوبريجات!

لنتعرف أكثر على هذا النادي الإسباني، وتأثير تلك الخطوة على مسيرته ليونيل ميسي..

    كورنيا "مدرسة نجوم العالم"

    إن كان نادي كورنيا جديدًا على مسامعك، فهو ليس كذلك بالنسبة لنجوم عالميين، حيث خطوا خطواتهم الأولى في الملاعب به..

    الحديث هنا عن نجوم كدافيد رايا؛ حارس مرمى آرسنال والمنتخب الإسباني، جوردي ألبا؛ نجم دفاع برشلونة وإنتر ميامي ولا روخا السابق.

    هناك كذلك النجم السنغالي كيتا بالدي؛ الذي لعب بعد ذلك لفريق الشباب ببرشلونة قبل تمثيل إنتر الإيطالي، موناكو الفرنسي وغيرهما.

    ومن أبرز خريجي كورنيا أيضًا الظهير الأيسر جيرارد مارتن؛ نجم برشلونة حاليًا، الذي توج معه ببطولتي الدوري وكأس الملك، بجانب لقبي كأس السوبر الإسباني.

    "قاهر" أتلتيكو مدريد .. وشاهد على معاناة برشلونة

    لم يسبق لكورنيا أن شارك في الدوري الإسباني "الليجا" من قبل، فتاريخه يتركز على دوري الدرجتين الثالثة والرابعة، لكنه يعرف الطريق بكأس ملك إسبانيا..

    شارك النادي المملوك حديثًا لليونيل ميسي في كأس ملك إسبانيا ست مرات من قبل، حتى اصطدم بريال مدريد، أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

    الميرينجي وحده من نجح في تحقيق انتصارين سهلين أمام كورينا (4-1) و(5-0)، ضمن الدور الرابع من نسخة 2014-2015، حيث أول مشاركة للثاني في كأس الملك.

    لكن كانت المفاجأة الكبرى في نسخة 2020-2021، حيث المشاركة الخامسة لكورنيا في كأس الملك..

    في الدور الثاني من تلك النسخة، التقى كورنيا بأتلتيكو مدريد، وبفضل هدف في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريق أدريان خيمينيز، عبر الأول للدور الثالث في واحدة من المفاجآت الكبرى.

    وكاد كورنيا أن يواصل مفاجآته في تلك النسخة، عندما واجه برشلونة في الدور الثالث..

    في تلك المباراة، أتيحت لبرشلونة ضربتين جزائيتين في الدقيقتين 39 و80، سددهما ميراليم بيانيتش وعثمان ديمبيلي، لكن حارس كورنيا رامون جوان نجح في التصدي لكلتيهما، حتى انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (0-0).

    صمود كورنيا لم يستمر في الأشواط الإضافية، حيث أحرز ديمبيلي ومارتن برايثوايت هدفي الفوز في الدقيقتين 92 و120، ليودع الأول البطولة.

    بعيدًا عن تاريخ كورنيا، لننتقل للحديث عن تلك الخطوة من منظور ما كان يحدث في الفترة الماضية بين ميسي وبرشلونة تحديدًا..

    قبل انتخابات برشلونة الأخيرة، حاول أكثر من مرشح استغلال اسم ميسي للترويج لحملته الانتخابية، واعدًا الجماهير بإعادته من جديد للنادي، في أي منصبٍ كان.

    المرشح فيكتور فونت مثلًا أكد أنه يخطط لربط ليو ببرشلونة بعقد أبدي، سواء في منصب المدير الرياضي أو كسفيرًا للنادي بعد اعتزاله.

    كذلك المرشح الآخر مارك سيريا، قام برفع صورة ضخمة لميسي في وسط مدينة برشلونة، مع عبارة "نتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى"، واعدًا بإعادة ليو للنادي للعمل تحديدًا على ملف تطوير المواهب في "لا ماسيا".

    أما جوان لابورتا؛ الفائز بمقعد الرئاسة في الانتخابات الأخيرة، فربما هو من دفع ميسي لاتخاذ هذه الخطوة في الأساس، كونه الوحيد الذي لم يحاول استغلال اسمه، بجانب "استحالة" عودة الأرجنتيني للنادي في وجوده على إثر الخلافات بينهما.

    حتى وإن تم حل الخلاف بين ميسي ولابورتا يبقى "تضارب المصالح" عائقًا أمام أي وجود لليو داخل برشلونة خلال الفترة المقبلة.

    معاناة مبابي ورونالدو في الصورة

    في حقيقة الأمر، تبدو خطوة استثمار ميسي في نادي كرة قدم تتنافى بعض الشيء مع ما قاله بشأن خطوة انتقاله لإنتر ميامي، حيث البحث عن الراحة والبعد عن الضغوطات.

    صحيح أن هناك تجارب ناجحة وهادئة في هذا الطريق، كتجربة جيرارد بيكيه في إنتر ميامي الأمريكي، نجولو كانتي مع رويال إكسيلسيور فيرتون البلجيكي، وحتى جيرارد بيكيه مع أندورا إلى حد ما.

    لكن معاناة الأسماء الكبيرة بعد امتلاك نادٍ بعينه حاضرة كذلك، ربما أبرزها كيليان مبابي مع كولن الفرنسي ورونالدو نازاريو مع بلد الوليد، حيث ترتفع تطلعات الجماهير مع قدوم هؤلاء النجوم، ويظن البعض أن المشكلات ستختفي في يوم وليلة.

    على كل حال، سيبدأ اختبار شخصية ميسي "الإدارية" من كورنيا، وهو الرافض تمامًا للعمل في مجال التدريب بعد الاعتزال!