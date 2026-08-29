بعد رفض أتلتيكو عرض برشلونة .. مانشستر سيتي يحاول استعادة خوليان ألفاريز

رفض ألفاريز رفضاً قاطعاً فرصة العودة الدرامية إلىملعب الاتحاد، وذلك بحسبCadena SER.

فقد تواصل مانشستر سيتي مع أتلتيكو للتعبير عن اهتمامه بإعادة التعاقد مع مهاجمه السابق، لكن ألفاريز أبلغ بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه لا يرغب في العودة إلى مانشستر، حتى قبل أن يتمكن النادي من تقديم عرض رسمي.

ويأتي رفض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً القاطع في ظل استمراره في مواجهة متوترة مع أتلتيكو مدريد فيما تحوّل إلى أكبر ملحمة انتقالات في سوق الصيف.

وعلى الرغم من كونه الهدف الأول والصفقة المنشودة لآرسنال في شمال لندن، فإن المهاجم رفض أيضاً عرض آرسنال في مناسبات عدة.