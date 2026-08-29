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훌리안 알바레스 (Julian Alvarez)Getty Images
Yosua Arya

ترجمه

بعد رفض أتلتيكو عرض برشلونة .. مانشستر سيتي يحاول استعادة خوليان ألفاريز

انتقالات
خوليان ألفاريز
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني

أين يلعب ألفاريز؟

رفض خوليان ألفاريز رفضًا قاطعًا العودة إلى مانشستر سيتي، رغم إبداء فريق إنزو ماريسكا اهتمامًا بإعادة التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد.

ولا يزال اللاعب الأرجنتيني عالقًا في قصة انتقالات صيفية متوترة، إذ يفضّل البقاء في إسبانيا على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • ألفاريز يرفض العودة المفاجئة إلى سيتي

    رفض ألفاريز رفضاً قاطعاً فرصة العودة الدرامية إلىملعب الاتحاد، وذلك بحسبCadena SER.

    فقد تواصل مانشستر سيتي مع أتلتيكو للتعبير عن اهتمامه بإعادة التعاقد مع مهاجمه السابق، لكن ألفاريز أبلغ بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه لا يرغب في العودة إلى مانشستر، حتى قبل أن يتمكن النادي من تقديم عرض رسمي.

    ويأتي رفض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً القاطع في ظل استمراره في مواجهة متوترة مع أتلتيكو مدريد فيما تحوّل إلى أكبر ملحمة انتقالات في سوق الصيف.

    وعلى الرغم من كونه الهدف الأول والصفقة المنشودة لآرسنال في شمال لندن، فإن المهاجم رفض أيضاً عرض آرسنال في مناسبات عدة.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    حلم برشلونة يتعثر رغم اعتراف لابورتا

    فبدلاً من الانتقال إلى لندن أو مانشستر، يتوق ألفاريز للانضمام إلى برشلونة الذي فشل سابقاً في صفقة بقيمة 100 مليون يورو (86 مليون جنيه إسترليني) في وقت سابق من هذا الصيف.

    وأكد رئيس برشلونة جوان لابورتا اهتمام النادي المستمر بالصفقة في تصريح علني هذا الأسبوع، معترفاً بأنه "أمر معروف للجميع" أن المهاجم الأرجنتيني يرغب في الانضمام إليهم.

    غير أن أتلتيكو يرفض التعامل مع غريمه في الليجا تحت أي ظرف من الظروف. وقد أكد النادي المدريدي موقفه الحازم مجدداً هذا الأسبوع، مشدداً على أن احتمال بيع المهاجم النجم إلى برشلونة هو "صفر بالمئة".

  • تعقيدات التأشيرة تُشكّل سبب رفض صفقة في الدوري الإنجليزي الممتاز

    وبحسب التقارير، فإن رفض ألفاريز الشديد للعودة إلى إنجلترا مدفوع بظروف شخصية أكثر من كونه لأسباب كروية. فالأرجنتيني على دراية بلوائح محددة خاصة بتأشيرة المملكة المتحدة من شأنها أن تخلق صعوبة كبيرة أمام عائلته لزيارته، في حين لا يواجه أي تعقيدات من هذا النوع أثناء إقامته في إسبانيا.

    ويمثل هذا الوضع تحولاً واضحاً عن فترته الأولى الناجحة في إنجلترا، بعدما انضم في الأصل إلى السيتي قادماً من ريفر بليت مقابل 14 مليون جنيه إسترليني في يناير 2022.

    وسجّل ألفاريز بعد ذلك 36 هدفاً في 103 مباريات وساعد فريق جوارديولا على تحقيق الثلاثية التاريخية قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو قبل صيفين في صفقة بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني.

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  • Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

    الخلاف يضع مستقبل المهاجم على المحك

    وبينما تشير Cadena SER إلى أن ألفاريز بات يدرك بشكل متزايد أن آرسنال يمثل وجهته الواقعية الوحيدة للرحيل عن أتلتيكو، فإنه لا يزال مصممًا على البقاء في إسبانيا. ونتيجة لذلك، يجد المهاجم نفسه عالقًا بين ناد غير راغب في بيعه إلى برشلونة ورفضه هو العودة إلى إنجلترا.

    ومع رفض مانشستر سيتي رسميًا وامتناع أتلتيكو عن التفاوض مع برشلونة، تبقى قصة الانتقال البارزة هذه في حالة جمود تام. وعلى ألفاريز الآن أن يقرر ما إذا كان سيعيد بناء علاقاته في مدريد أم يتمسك بأمل حدوث اختراق قبل إغلاق فترة الانتقالات.