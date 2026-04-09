"أتحمل المسؤولية" - نجم برشلونة يشعر بخيبة أمل شديدة بعد الدور الذي لعبه في الخسارة المفاجئة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد صافرة النهاية، لم يحاول خريج أكاديمية «ماسيا» التهرب من مسؤوليته عن الهزيمة. وأقر المدافع بجدية الحادثة، داعياً في الوقت نفسه إلى تماسك الفريق قبل مباراة الإياب في مدريد.

وكتب كوبارسي على إنستغرام: "تصرف واحد حسم المباراة والمباراة الإجمالية. هذه هي كرة القدم وأنا أتحمل مسؤولية النتيجة. لا يزال أمامنا طريق طويل في هذه المواجهة المكونة من مباراتين، ونحن متحدون أكثر من أي وقت مضى: نحن عائلة وقد أظهرنا ذلك دائماً. وسنمضي قدماً، بجهد وتصميم، ولن نستسلم أبداً".