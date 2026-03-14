FC Internazionale v Atalanta BC - Serie A

أتالانتا تعادل مع إنتر: كرستوفيتش يرد على بيو إسبوزيتو، 1-1 في سان سيرو وسط جدل

تابعنا مباشرة مباراة إنتر وأتالانتا، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي

إنتر - أتالانتا، الجولة 29 من الدوري الإيطالي

إنتر - أتالانتا 1-1

الهدافون: 27' بيو إسبوزيتو (إنتر)، 83' كرستوفيتش (أتالانتا)

أتالانتا تعادل مع إنتر في الدقائق الأخيرة: المباراة في سان سيرو تنتهي بالتعادل 1-1 وسط جدل. افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 27 من الشوط الأول بفضل هدف بيو إسبوزيتو، بمساعدة من كارنيسيكي الذي أخطأ في التصدي. وفي الشوط الثاني، حصل لاعبو تشيفو على عدة فرص لمضاعفة النتيجة، لكن أتالانتا هي التي سجلت في الدقائق الأخيرة بهدف من كرستوفيتش. احتجاجات كبيرة من جانب إنتر بسبب التلامس بين سليمانا ودومفريس الذي أدى إلى هدف التعادل، حيث طالب النيرازوري بارتكاب مخالفة من قبل مهاجم أتالانتا. جدل أيضًا حول ركلة جزاء مزعومة لم تُمنح لإنتر، بعد أن لمس سكالفيني فراتيسي داخل منطقة الجزاء. 

    إنتر(3-5-2): سومر؛ أكانجي (80' دي فري)، بيسيك، كارلوس أوغوستو؛ دومفريس، باريلا (76' فراتيسي)، زيلينسكي، سوسيتش (46' مخيتاريان)، ديماركو (65' ل. هنريكي)؛ ثورام، إسبوزيتو (65' بوني). المدرب: تشيفو.

    أتالانتا(3-4-2-1): كارنيسيكي؛ سكالفيني، دجيمسيتي، كولاسيناك (65' هين)؛ زاباكوستا، دي رون (76' دي كيتيلاري)، باساليك، بيرناسكوني؛ ساماردزيتش (51' إيدرسون)، زاليفسكي (65' سليمانا)؛ سكاماكا (51' كرستوفيتش). المدرب: بالادينو.

    الحكم: مانغانييلو

    اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: سوسيتش (إينتر)، كولاسيناتش (أسيان)، كارلوس أوغوستو (إينتر)

    الطرد: تشيفو (إ)

