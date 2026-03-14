تحدث لوكا بيركاسي، المدير التنفيذي لنادي أتالانتا، إلى DAZN قبل المباراة التي ستقام في سان سيرو ضد إنتر:

بشأن بايرن ميونيخ - "لقد استحقينا بلعبنا الوصول إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. على الرغم من أننا لعبنا ضد أحد أقوى الفرق في العالم، إلا أننا لم نقدم أفضل ما لدينا لعدة أسباب، لكن رد فعل الجماهير يشهد على تحقيق الهدف ونحن فخورون بذلك".

حول هوية أتالانتا - "نحن ندرك في أعماقنا ما حققناه حتى الآن والأهداف التي حققناها، وعلينا أن نواصل التحسن".

عن إنتر - "كانت مباراة بايرن مجرد عثرة في الطريق يجب أن تدفعنا للتفكير، وإنتر هو المتصدر في الترتيب وسنلعب في ملعب رائع. من الصعب حصد نقاط من هنا، وإذا لم نندم على شيء فسنكون سعداء".