تحدث رافاييل بالادينو، مدرب أتالانتا، إلى قناة "سكاي سبورت" عقب الهزيمة أمام بايرن ميونيخ قائلاً: "كنا نرغب في تقديم مباراة تنم عن فخر كبير. لقد غيرنا خطة المباراة باللعب في منطقة دفاعية أكثر، محاولين مواجهة فريق قوي للغاية بكل ما أوتينا من قوة. أهنئهم حقًا، فقد واجهنا ربما أقوى فريق في الملعب ونقبل نتيجة المباراة بأمانة وتواضع. حاولنا بذل كل ما في وسعنا، أردنا العودة إلى جماهيرنا في نهاية المباراة وقد كانوا رائعين مرة أخرى. أشكرهم".
أتالانتا، بالادينو: "بايرن ميونيخ يلعب رياضة مختلفة. نحن متأخرون، وعلينا إجراء مراجعة عميقة لكرة القدم الإيطالية"
هل كان سيتخذ خيارات مختلفة؟
"من السهل التحدث بعد فوات الأوان... ربما كان بإمكاننا فعل شيء مختلف، لكن من الصعب الجزم بذلك. لقد قمنا اليوم بشيء مختلف، لكن النتيجة لم تتغير: هذه فريق قوي ومتكامل، قادر على كل شيء، ومهما كانت طريقة مواجهته، فإنه سيضعك دائمًا في موقف صعب. لكي ننافس، علينا رفع مستوانا؛ وأكرر أننا نتقبل النتيجة بتواضع، ونهنئ الخصم".
كرة القدم الإيطالية
"نحن متأخرون. نحن متأخرون لأن الكرة تتحرك بسرعة مذهلة، ويمررونها دائمًا إلى القدم المناسبة، ولديهم تحركات سريعة للتحرر من الرقابة، ولديهم لاعبون يتمتعون بقدرات بدنية عالية للغاية. هناك الكثير مما يمكن قوله، لكن من الناحية النوعية نحن متأخرون. ثم هناك أيضًا الكثير من الإيجابيات، أفكر على سبيل المثال في بوروسيا دورتموند. لكن هناك فرق مع بايرن ميونيخ، أعتقد أنه يجب تحسين هذا الأمر بدءًا من فرق الشباب حيث يجب الاهتمام أكثر بالتقنية، لأن اللعب ضد هذه الفرق يبدو وكأنه رياضة أخرى. نحن بحاجة إلى تفكير عميق حول كرة القدم لدينا، يجب علينا جميعًا أن ننمو من هذه النواحي لأن كرة القدم الإيطالية ستستفيد من ذلك".