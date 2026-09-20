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علي رفعت

أبو تريكة: ريال مدريد لا يستسلم.. لكن وجود فليك في برشلونة يصيبهم باليأس!

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
الدوري الإسباني
إشبيلية ضد برشلونة
إشبيلية
برشلونة

أشاد نجم الكرة المصرية الأسبق محمد أبو تريكة بالشخصية التنافسية لنادي ريال مدريد وقدرته الدائمة على العودة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الصلابة الفنية التي غرسها هانزي فليك في برشلونة تفرض واقعًا معقدًا على الغريم التقليدي قبل قمة ديربي العاصمة.

أكد أسطورة كرة القدم المصرية والمحلل الرياضي محمد أبو تريكة أن الصراع التاريخي بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة دخل مرحلة فنية جديدة، مشيرًا إلى أن تقاليد النادي الملكي التي ترفض الاستسلام تصطدم حاليًا بواقع مغاير تمامًا داخل القلعة الكتالونية. 

وأوضح أبو تريكة، في الاستوديو التحليلي عبر شبكة بي إن سبورتس قبل انطلاق مواجهة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب ميتروبوليتانو، أن المدرب الألماني هانزي فليك نجح في بناء منظومة كروية تتسم بالحسم والصرامة الميدانية، مما يجعل أي محاولة لملاحقة فريقه أو تقليص الفارق النقطي مهمة بالغة الصعوبة وتزرع الإحباط لدى المنافسين.

  • جينات ريال مدريد ورفض الاستسلام التاريخي

    استهل محمد أبو تريكة حديثه بالتأكيد على الخصائص التنافسية الفريدة التي تميز ريال مدريد على مر العصور، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عقلية استثنائية تجعله يقاتل حتى اللحظات الأخيرة مهما بلغت الفوارق النقطية أو تعقدت الظروف في جدول الترتيب.

    وقال أبو تريكة: "ريال مدريد يمتلك هوية خاصة لا تعرف الاستسلام، وهو فريق قادر على العودة في أي وقت وفي أصعب المواقف، وهذه حقيقة أثبتها التاريخ في مناسبات لا حصر لها".

    وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق أن الميرنجي اعتاد تاريخيًا تحويل الضغوط إلى حوافز لتحقيق الانتصارات، غير أن معادلة الصراع المحلي تتأثر بصورة مباشرة بالطرف المقابل ومدى استمراريته في حصد النقاط كاملة دون تعثر.


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  • بصمة فليك والواقع الجديد داخل برشلونة

    انتقل أبو تريكة لتحليل التطور الفارق الذي أحدثه هانزي فليك منذ توليه القيادة الفنية للبلوجرانا، موضحًا أن المدرب الألماني أعاد صياغة الفريق بنظام تكتيكي صارم وبدنية عالية تلغي فترات التراجع أثناء المباريات.

    وقال أبو تريكة: "مشكلة ريال مدريد الحالية ليست في قدرته على القتال، بل في وجود فليك على رأس القيادة الفنية لبرشلونة، هذا الرجل بنى فريقًا حاسمًا لا يفرط في النقاط السهلة ويدخل كل مواجهة برغبة تدمير الخصم كرويًا".

    وأكمل المحلل الرياضي: "حين يرى لاعبو ريال مدريد أن غريمهم يواصل الفوز بنتائج عريضة وبأداء ثابت أسبوعًا بعد آخر تحت قيادة فليك، فإن ذلك الشعور باليأس يتسلل تدريجيًا إلى غرف الملابس، لأنك تقاتل أمام فريق لا يمنحك أي ثغرة أو فرصة لتقليص الفارق".


  • خلفيات رقمية وهيمنة كتالونية بالعلامة الكاملة 

    جاءت تصريحات أبو تريكة في ظل الفارق النقطي الواسع في قمة الدوري الإسباني بعد مرور سبع جولات من المسابقة، حيث يتربع برشلونة على الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة جمعها من سبعة انتصارات متتالية دون أي تعادل أو هزيمة، مع فارق أهداف بلغ موجب 24 هدفًا عقب فوزه الأخير على إشبيلية بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

    في المقابل، دخل ريال مدريد مواجهة الديربي على ملعب ميتروبوليتانو وهو يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر الكتالوني، بينما تواجد ريال بيتيس في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وجاء أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 13 نقطة، مما وضع النادي الملكي تحت ضغوطات هائلة لتفادي اتساع الفارق مع كتيبة فليك التي تسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على قمة الليجا.


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