أبو تريكة: ريال مدريد لا يستسلم.. لكن وجود فليك في برشلونة يصيبهم باليأس!

استهل محمد أبو تريكة حديثه بالتأكيد على الخصائص التنافسية الفريدة التي تميز ريال مدريد على مر العصور، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عقلية استثنائية تجعله يقاتل حتى اللحظات الأخيرة مهما بلغت الفوارق النقطية أو تعقدت الظروف في جدول الترتيب.

وقال أبو تريكة: "ريال مدريد يمتلك هوية خاصة لا تعرف الاستسلام، وهو فريق قادر على العودة في أي وقت وفي أصعب المواقف، وهذه حقيقة أثبتها التاريخ في مناسبات لا حصر لها".

وأضاف نجم الكرة المصرية الأسبق أن الميرنجي اعتاد تاريخيًا تحويل الضغوط إلى حوافز لتحقيق الانتصارات، غير أن معادلة الصراع المحلي تتأثر بصورة مباشرة بالطرف المقابل ومدى استمراريته في حصد النقاط كاملة دون تعثر.



