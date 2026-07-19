كما يقول الصحفيون النصراويون حاليًا "كل شيء في النصر محبط"، وهذا ما يتأكد بعد فشل مغادرة بعثة العالمي بقيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو الرياض اليوم الأحد، نحو لشبونة البرتغالية.
العبث مستمر بعد صدمة أبها .. معسكر النصر في البرتغال مهدد
ما القصة؟
العالمي بدأ استعدادته للموسم الجديد في الخامس من يوليو الجاري، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون غير الدوليين بنهاية الموسم الماضي (2025-26).
وبعد التدرب عدة أيام في دار النصر، اتجهت بعثة العالمي بقيادة بوستيكوجلو إلى أبها، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، لكن هذا المعسكر لم يستمر سوى يومين فقط!
النصر اضطر لإلغاء معسكر أبها بشكل عاجل، في ظل صدمة اللاعبين من ضعف الإمكانات والتجهيزات في مقر الإقامة، على إثر الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليًا.
وبعد إلغاء معسكر أبها، تقرر تقديم مرحلة الإعداد الثالثة في البرتغال، من 25 من يوليو الجاري إلى اليوم الأحد، لكن تلك الخطة لم تكتمل..
فشل النصر في السفر للبرتغال
صباح اليوم الأحد، تجمع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنصر في مطار الرياض، استعدادًا للسفر إلى لشبونة البرتغالية.
لكن المفاجأة بحسب صحيفة "الجزيرة" كانت في إخطار اللاعبين بتأجيل مغادرة المملكة إلى البرتغال، لعدم الحصول على إذن الهبوط في مطار لشبونة، ليضطر اللاعبون للعودة من المطار مرة أخرى.
وأشارت "الجزيرة" إلى أنه من المنتظر أن يستكمل مسؤولو العالمي إجراءات مغادرة الرياض، وتحديد موعد جديد للسفر للبرتغال في وقت لاحق.
أزمة النصر المالية
النصر يعاني من أزمة مالية طاحنة، تعصف به بعد الموسم الناجح، الذي عاد به لمنصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي (2025-26).
تلك الأزمة طالت رواتب لاعبيه، إذ لم يحصلوا على كامل راتب شهر يونيو الماضي، بجانب تعطيل المفاوضات مع صفقات جديدة، لدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
العالمي قد تعاقد مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، عقب إصرار البرتغالي جورج جيسوس على عدم تجديد عقده، لكنه حتى الآن لم يفلح في توفير متطلبات الجهاز الفني الجديد.
- Goal AR
موعد انطلاق الموسم الجديد بالدوري السعودي 2026-27
أقل من شهر متبقي على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي (2026-27)، حيث تقرر أن يبدأ في 13 من أغسطس المقبل، على أن ينتهي في 29 مايو 2027.
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