العبث مستمر بعد صدمة أبها .. معسكر النصر في البرتغال مهدد

العالمي بدأ استعدادته للموسم الجديد في الخامس من يوليو الجاري، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون غير الدوليين بنهاية الموسم الماضي (2025-26).

وبعد التدرب عدة أيام في دار النصر، اتجهت بعثة العالمي بقيادة بوستيكوجلو إلى أبها، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، لكن هذا المعسكر لم يستمر سوى يومين فقط!

النصر اضطر لإلغاء معسكر أبها بشكل عاجل، في ظل صدمة اللاعبين من ضعف الإمكانات والتجهيزات في مقر الإقامة، على إثر الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليًا.

وبعد إلغاء معسكر أبها، تقرر تقديم مرحلة الإعداد الثالثة في البرتغال، من 25 من يوليو الجاري إلى اليوم الأحد، لكن تلك الخطة لم تكتمل..



