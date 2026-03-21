أبلغ مدرب المنتخب الإسباني داني كارفاخال بالطريقة التي يمكنه من خلالها العودة إلى التشكيلة، بعد استبعاد قائد ريال مدريد من مباريات مارس الدولية

كان دي لا فوينتي صريحًا بشأن ما يتعين على الثنائي فعله لاستعادة مكانهما، مؤكدًا أن أمجاد الماضي لا تضمن مكانًا في التشكيلة الحالية. وأشار إلى أن الباب لم يُغلق بعد، شريطة أن يتمكنا من استعادة المستوى الثابت الذي ميز أداءهما في المواسم السابقة.

وقال دي لا فوينتي لصحيفة"دياريو آس": "بالنسبة لكارفاخال... الجميع يعرف ما عليه فعله في النادي، ونأمل أن يكون أفضل حتى يتمكن من الانضمام إلينا؛ فهو لاعب مهم للغاية". "عليهما مواصلة العمل كما هو الحال الآن. يجب على كل من داني كارفاخال وألفارو موراتا مواصلة العمل، وهذه هي الطريقة التي يفهمان بها كرة القدم، حتى يتمكنا من إثبات ذلك على أرض الملعب".

وأكد المدرب على المعايير المطلوبة للعودة إلى التشكيلة، مضيفاً: "نأمل أن يستعيد داني المستوى الذي أظهره في بطولة أوروبا... عليهم أن يلعبوا، ويعودوا إلى مستواهم المعتاد، وعندها سيكونون معنا".