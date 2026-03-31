"أبلغني النادي أنه لا يُعتزم حالياً تمديد العقد إلى ما بعد عام 2027. وهذا يعني أن العام المقبل سيكون آخر عام لي في ليفركوزن"، قال هوفمان في مقابلة مع قناة "سكاي".
"أبلغني النادي بذلك": لاعب المنتخب السابق سيُطرد على الأرجح من ليفركوزن
لا يملك المهاجم حتى الآن خطة محددة لما بعد ذلك. سيبلغ هوفمان 35 عامًا في العام المقبل، لكنه لا يفكر بعد في إنهاء مسيرته. وقال اللاعب الدولي السابق (23 مباراة دولية): «أشعر أنني في أفضل حالاتي. أنا في قمة لياقتي، ولذلك لا أريد أن تنتهي مسيرتي بشكل عام. أما ما سيحدث بعد ذلك، فهذا أمر لا يزال مجهولاً».
انتقل هوفمان في صيف 2023 من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى ليفركوزن مقابل حوالي 13 مليون يورو، وكان أحد أعضاء الفريق البطل تحت قيادة تشابي ألونسو. في الموسم الحالي، خاض اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا 26 مباراة في جميع المسابقات (3 أهداف، 3 تمريرات حاسمة)، بعد أن لم يتم ترشيحه في البداية لدوري أبطال أوروبا خلال مرحلة الدوري.
يتوقع هوفمان أن يغادر باير بعد عام 2027
يرى هوفمان أن دوره الرياضي مستقر. وقال عن تعاونه مع كاسبر هولماند: "أستطيع أن أقول عن نفسي إنني أتلقى ردود فعل إيجابية جدًا من المدرب فيما يتعلق بأدائي في التدريبات، وأنني من النوع الذي يبذل قصارى جهده دائمًا". وأضاف أن تقلب أوقات المشاركة في المباريات هو جزء من طبيعة هذا المجال، وهو ما يمر به "تقريبًا كل لاعب كرة قدم خلال مسيرته".