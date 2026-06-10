أبرزها مرتبط بالمال .. صلاح يضع 3 شروط "لا تقبل النقاش" في وجهته المقبلة!

مع اقتراب صلاح من نهاية مسيرته في ميرسيسايد، أصبح العرض المالي المطلوب لضمان التعاقد معه موضوعًا رئيسيًا للنقاش.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا يسعى إلى إبرام صفقة تعكس بدقة مكانته كواحد من أكثر الرياضيين جاذبيةً في سوق كرة القدم العالمية، حيث ورد أنه رفض بالفعل عرضًا واحدًا من الدوري السعودي للمحترفين، لأنه لم يلبِ التقييم الذي تم تحديده خلال مفاوضات عقده السابق مع ليفربول.

ويدرك صلاح جيدًا الاهتمام الذي يوليه له العديد من الأندية، لكنه غير مستعد لقبول تخفيض في راتبه.

فبعد أن رفض عروضًا ضخمة من دول الخليج في الماضي من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتوقع المهاجم من أي نادٍ محتمل أن يضاهي الأرقام الكبيرة التي حصل عليها طوال سنوات ذروته.