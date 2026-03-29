قوبل وصول إندريك إلى ريال مدريد بترحيب حار، لكن المنافسة الشديدة على المراكز في ملعب سانتياغو برنابيو حدّت من فرصه.

وسعياً وراء الدقائق اللازمة لمواصلة تطوره وجذب انتباه مدربي المنتخب الوطني، اختار المهاجم الشاب الانتقال على سبيل الإعارة إلى ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية.

منذ وصوله إلى الدوري الفرنسي، تكيف النجم البرازيلي الصاعد بسرعة مع الطبيعة البدنية لكرة القدم الفرنسية، وأظهر مهاراته في التسجيل الدقيق وسرعته الفائقة التي جعلته أحد أكثر المواهب المرغوبة في أمريكا الجنوبية.

يبدو أن هذه الخطوة تؤتي ثمارها، حيث سجل المهاجم سبعة أهداف في أول تسع مباريات له في الدوري الفرنسي.