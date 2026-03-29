Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier
محمد سعيد

أبدى إندريك، اللاعب المعار من ريال مدريد، رأيه الصريح حول فرصه في الانضمام إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم بعد بدايته المبهرة مع ليون

إندريك فيليبي
البرازيل
كأس العالم
ليون
الدوري الفرنسي
ريال مدريد

تحدث إندريك، اللاعب المعار من ريال مدريد، عن طموحاته في تمثيل البرازيل في كأس العالم 2026، وذلك بعد البداية القوية التي حققها مع ليون. وقد تم استدعاء النجم الشاب مجدداً للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني بقيادة كارلو أنشيلوتي، بعد أن استعاد أفضل مستوياته في بيئة جديدة على الصعيد النادي.

  • بداية جديدة في فرنسا

    قوبل وصول إندريك إلى ريال مدريد بترحيب حار، لكن المنافسة الشديدة على المراكز في ملعب سانتياغو برنابيو حدّت من فرصه.

    وسعياً وراء الدقائق اللازمة لمواصلة تطوره وجذب انتباه مدربي المنتخب الوطني، اختار المهاجم الشاب الانتقال على سبيل الإعارة إلى ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    منذ وصوله إلى الدوري الفرنسي، تكيف النجم البرازيلي الصاعد بسرعة مع الطبيعة البدنية لكرة القدم الفرنسية، وأظهر مهاراته في التسجيل الدقيق وسرعته الفائقة التي جعلته أحد أكثر المواهب المرغوبة في أمريكا الجنوبية.

    يبدو أن هذه الخطوة تؤتي ثمارها، حيث سجل المهاجم سبعة أهداف في أول تسع مباريات له في الدوري الفرنسي.

    "مع الله كل شيء ممكن"

    وفي حديثه عن آفاقه الدولية بعد انضمامه إلى تشكيلة البرازيل الأخيرة، تحدث اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بصراحة عن مسيرته والطبيعة المتغيرة لطموحاته. وفي تأمل صادق حول وضعه الحالي، صرح إندريك لمجلة FourFourTwo قائلاً: «لم أكن أتوقع أن أحقق انطلاقة قوية إلى هذا الحد مع ليون، لكن الله جعل المستحيل حقيقة. منذ بعض الوقت، لم أكن أؤمن بإمكانية مشاركتي في كأس العالم، لكن مع الله كل شيء ممكن. لا أشك في أي شيء – سأقوم بواجبي وأعيش يومًا بيوم. أنا أعيش في الحاضر. عليّ أن أتدرب جيدًا في ليون، وأتبع برنامج لياقتي البدنية، وأحافظ على صحتي، وأقدم أداءً جيدًا في المباريات. إن شاء الله، سأكون في كأس العالم في يونيو".

  • التنافس على مقاعد البرازيل

    ليس من السهل أن تصبح لاعباً أساسياً في منتخب البرازيل، لا سيما في المراكز الهجومية حيث يمتلك أنشيلوتي وفرة من المواهب تحت تصرفه. فهناك نجوم راسخون مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو ورافينيا، في حين أن المواهب الصاعدة الأخرى تسعى باستمرار للانضمام إلى التشكيلة.

    يقال إن الجهاز الفني في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يراقب تطور إندريك عن كثب. تمنحه قدرته على اللعب كمهاجم مركزي وفي أدوار أكثر اتساعًا تنوعًا تكتيكيًا قد يكون ذا قيمة لا تقدر بثمن خلال بطولة تستمر لمدة شهر.

    من خلال اختياره الانتقال على سبيل الإعارة إلى دوري تنافسي مثل الدوري الفرنسي، أظهر إندريك نضجاً يفوق سنه، حيث ضحى بسمعة البقاء في ريال مدريد على المدى القصير من أجل المنفعة طويلة المدى لمسيرته الدولية.



    التطلع إلى كأس العالم

    سرعان ما أحب مشجعو ليون نجمهم الجديد، وإذا استمر هذا الصعود في أدائه، فسوف يستقبل ريال مدريد في الصيف لاعباً أكثر نضجاً وثقةً بنفسه.

    في الوقت الحالي، لا يزال تركيز إندريك منقسماً بين مساعدة ناديه الحالي على تحقيق أهدافه المحلية وضمان بقائه في أذهان إدارة المنتخب البرازيلي. وإذا حافظ على مساره الحالي، فإن حلم المشاركة في كأس العالم الذي بدا مستحيلاً في يوم من الأيام قد يصبح حقيقة واقعة.

    وسيأمل في الحصول على بعض الدقائق عندما تواجه البرازيل كرواتيا في مباراة ودية دولية أخرى مساء الثلاثاء.