آلان شيرر يعلن تشكيلة إنجلترا الأساسية لكأس العالم 2026، مع استبعاد نجم ريال مدريد جود بيلينغهام

في تشكيلة من المؤكد أنها ستثير الجدل في جميع أنحاء البلاد، اختار شيرر استبعاد بعض نجوم إنجلترا الأكثر شهرة على الصعيد العالمي من التشكيلة الأساسية المفضلة لديه لبطولة كأس العالم 2026. وأبرز ما في الأمر هو عدم اختيار نجم ريال مدريد بيلينغهام ورمز تشيلسي بالمر، حيث يفضل شيرر بناء خطي الوسط والهجوم بناءً على المستوى الحالي للاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في التشكيلة التي اختارها شيرر، يبقى جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، مدعومًا بخط دفاع مكون من أربعة لاعبين هم ريس جيمس ومارك جويهي وإزري كونسا والظهير الأيسر لنيوكاسل لويس هول. في خط الوسط، يشارك ديكلان رايس مع إليوت أندرسون، بينما يلعب مورغان روجرز دور صانع الألعاب رقم 10. يتكون خط الهجوم من بوكايو ساكا وأنتوني جوردون على الجناحين، لدعم القائد هاري كين في الوسط.

تشكيلة شيرر الأساسية لإنجلترا في كأس العالم: بيكفورد؛ جيمس، جويهي، كونسا، هول؛ رايس، أندرسون؛ ساكا، روجرز، جوردون؛ كين