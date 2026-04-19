آفاق مستقبل مايكل كاريك المهنية، لينكدإن، وترشيح ليام روزينيور وبرونو فرنانديز لجائزة أفضل لاعب في العام - الفائزون والخاسرون في فوز مانشستر يونايتد الساحق على تشيلسي

كان على تشيلسي ببساطة أن يفوز في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت مساء السبت أمام مانشستر يونايتد. لكنه لم يفعل. بل خسر. مرة أخرى. ودون تسجيل أي هدف. مرة أخرى. أصبح رصيد "البلوز" الآن أربع مباريات متتالية دون تسجيل أي هدف وأربع هزائم متتالية - وهي أسوأ سلسلة نتائج دون تسجيل أهداف للفريق منذ نوفمبر 1912. ونتيجة لذلك، يظل فريق ليام روزينيور المتعثر في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس، الذي لديه مباراة مؤجلة.

وبالنظر إلى أن تشيلسي لم يتبق له سوى خمس مباريات، فإن هناك خطرًا حقيقيًا من أن يغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل - وهو ما قد يكون له عواقب كارثية على النادي. أما مانشستر يونايتد، على النقيض من ذلك، فهو على وشك ضمان العودة التي طال انتظارها إلى مسابقة النخبة الأوروبية للأندية، بعد هدف وحيد سجله ماتيوس كونها على ملعب ستامفورد بريدج، مما رفع فارق النقاط بينه وبين مضيفه إلى 10 نقاط.

لم يلعب الشياطين الحمر بشكل جيد بشكل خاص في تلك الليلة، واعتمدوا على الحظ في بعض الأوقات، لكن تمكنهم من الحفاظ على شباكهم نظيفة دون وجود أي مدافع قلب أساسي بسبب الإصابات والإيقافات سيكون بلا شك بمثابة معجزة بالنسبة لآمال مايكل كاريك في الحصول على المنصب بشكل دائم.

فيما يلي، يستعرض موقع GOAL جميع الفائزين والخاسرين الكبار من نتيجة بالغة الأهمية في غرب لندن...

    الفائز: ترشيح برونو لجائزة أفضل لاعب في العام

    هناك رأي مفاده أن لاعب الموسم يجب أن يكون دائمًا من صفوف الفائز باللقب. لكن هذا كلام فارغ تمامًا. ففي حين أن كرة القدم رياضة جماعية، إلا أننا نتحدث هنا عن جائزة فردية، ولا يلعب أفضل لاعب في الدوري دائمًا ضمن صفوف أفضل فريق في الدوري.

    وهذا العام هو مثال مثالي على ذلك. فقد قدم ديكلان رايس أداءً رائعاً مع فريق أرسنال الذي قد يحتل المركز الأول، في حين لم يساهم أي لاعب بشكل مباشر في تسجيل أهداف أكثر من إرلينغ هالاند، الذي قد يضع يديه أيضاً على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى مع مانشستر سيتي.

    لكن برونو فرنانديز هو ببساطة من يجب أن يفوز بلقب أفضل لاعب في الموسم. قد لا يكون شخصية محبوبة بشكل خاص، لكن لا يوجد لاعب كرة قدم آخر في الدوري مهم لفريقه بقدر البرتغالي.

    وقد أثبت ذلك مرة أخرى في ستامفورد بريدج عندما صنع الهدف الوحيد في المباراة لماتيوس كونها بتمريرة رائعة من الجناح الأيمن، ليرفع رصيده من التمريرات الحاسمة في الموسم الحالي إلى 18، أي بفارق هدفين عن الرقم القياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

    نحن نشهد هنا صنع التاريخ، وهذا يستحق التقدير.

    الخاسر: أليخاندرو غارناشو

    كان هدف الفوز في المباراة مصدر ارتياح خاص لمشجعي الفريق الزائر، لأن برونو تجاوز بسهولة تدخلًا ضعيفًا من أليخاندرو غارناشو في اللحظات التي سبقت الهدف. ورغم أن اللاعب الأرجنتيني قد تدرج في صفوف فرق الناشئين في أولد ترافورد، بعد انضمامه في سن مبكرة قادمًا من أتلتيكو مدريد، إلا أن مشجعي مانشستر يونايتد لا يكنون أي مشاعر طيبة تجاه جناحهم السابق على الإطلاق.

    في الواقع، استهدف مشجعو الفريق الزائر "الأحمق الأرجنتيني" حتى قبل دخوله في الدقيقة 15 بديلاً لإستيفاو المصاب، الأمر الذي كان سيجعل غارناشو أكثر تصميماً على إثبات نفسه أمام ناديه القديم.

    ومع ذلك، لم يفعل غارناشو شيئًا سوى إثبات أن مانشستر يونايتد كان محقًا في التخلص منه الصيف الماضي خلال عرض آخر مؤلم وغير فعال من اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي لم يستطع حتى التغلب على ديوغو دالوت المتوسط.

    خشي بعض مشجعي مانشستر يونايتد من أن النادي قد باع غارناشو بثمن بخس، لكن بعد مرور ثمانية أشهر، لا تزال 40 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار) تبدو مبلغاً ممتازاً مقابل لاعب لا يبلغ حتى نصف المستوى الذي يعتقد أنه عليه - وهو أمر يكتشفه تشيلسي الآن على حسابه الباهظ.

    الفائز: آفاق العمل أمام كاريك

    قد تكون نتائج المدرب المؤقت مضللة. ومانشستر يونايتد يدرك ذلك أكثر من غيره. فمن السهل أن تنجذب إلى لاعب كان محبوباً لدى الجماهير خلال فترة «شهر العسل».

    ومع ذلك، في حين أن هناك شكوكاً مشروعة حول ما إذا كان مايكل كاريك هو حقاً الرجل المناسب لأصعب دور في كرة القدم، فإن ما يمكننا قوله هو أن أداءه في هذه المهمة لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك.

    لقد حصد نقاطاً أكثر من أي مدرب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ توليه المنصب في 13 يناير. ونتيجة لذلك، أصبح يونايتد الآن على بعد خطوات قليلة من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا - وهو أمر بدا وكأنه حلم بعيد المنال لفريق كان يعاني تحت قيادة روبن أموريم خلال النصف الأول من الموسم.

    لكن كاريك غرس الوضوح والتماسك والشخصية في الفريق. تعرض اللاعب الدولي الإنجليزي السابق لأول انتكاسة خطيرة له ليلة الاثنين، حيث خسر مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليدز يونايتد، لكن رد الفعل في ستامفورد بريدج كان رائعًا للغاية.

    كان كاريك يعلم أنه سيضطر للسفر إلى لندن بدون الثنائي الموقوف ليزاندرو مارتينيز وهاري ماجواير، بالإضافة إلى الغائب منذ فترة طويلة ماتيس دي ليخت، لكنه اضطر أيضًا إلى ترك ليني يورو في المنزل بسبب الإصابة.

    على الرغم من فقدان قلب دفاعه، تمكن كاريك من تحقيق فوز حيوي - وأول شباك نظيفة في خمس مباريات - مع لاعب الـ 19 عامًا أيدن هيفن الذي لعب جنبًا إلى جنب مع الظهير نوسير مازراوي.

    وقال كاريك لـ TNT Sports بعد المباراة: "كان هناك الكثير من العمل الذي كان يجب القيام به خلال اليوم الأخير أو نحو ذلك من حيث إعداد الفريق بخط دفاع رباعي جديد". "أعتقد أن دخول آيدن هيفن ونوسير مازراوي كان مذهلاً، خاصةً أن آيدن صغير السن جداً ونوسير لم يلعب حقاً في مركز قلب الدفاع ضمن خط دفاع رباعي. يجب أن أُشيد بالطاقم الفني كثيراً لإعداد اللاعبين لذلك".

    يستحق كاريك نصيبه العادل من الثناء أيضًا، لأنه حتى مع أخذ "تأثير المدرب الجديد" في الاعتبار، فإن تولي قيادة فريق في منتصف الموسم ليس بالأمر السهل أبدًا...

    الخاسر: ليام روزينيور

    ليام روزينور هو في جوهره نقيض كاريك. فقد تولى قيادة نادٍ كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر يناير الماضي أيضًا، ولكن على عكس مواطنه، نجح في جعل فريقًا لم يكن في حالة سيئة للغاية في الأصل، في حالة أسوأ بكثير — وهو ما تؤكده سلسلة النتائج الكارثية التي لم تحقق سوى فوز واحد في ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

    من الواضح أن الناس سيشيرون إلى حقيقة أن تشيلسي يعاني من مشاكل أكبر من المدرب - ولهذا السبب شارك أكثر من 500 مشجع في احتجاج ضد مالكي النادي قبل مباراة السبت مساءً.

    ومع ذلك، فإن أحد الأسباب التي دفعت المشجعين إلى فقدان الثقة في تود بوهلي وشركاه هو حقيقة أنهم رأوا أنه من المناسب إقالة إنزو ماريسكا بعد ستة أشهر من فوزه بلقبين واستبداله بمدرب عديم الخبرة لا يملك أي ألقاب في رصيده.

    كان روزينور تعييناً داخلياً رخيصاً، وهو رجل الشركة المستعد للتركيز حصرياً على شؤون الفريق الأول. ومع ذلك، من الواضح أنه تمت ترقيته بشكل مفرط.

    لم ينقلب عليه اللاعبون بأي شكل من الأشكال، لكن مجرد حقيقة أن العديد من الشخصيات البارزة في غرفة الملابس أعربوا علنًا عن أسفهم لإقالة ماريسكا أمرٌ معبر.

    بكل كلماته الرنانة ولغته المستوحاة من LinkedIn، يتحدث روزينيور بشكل رائع، لكن هذه صناعة تعتمد على النتائج، والنتيجة النهائية هي أنه سيخسر وظيفته إذا فشل تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

    الفائز: المنافسون الخمسة الأوائل لتشيلسي

    لم تكن فرص مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا هي وحدها التي تعززت بفوزه يوم السبت بنتيجة 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج. فالهدف الحاسم الذي سجله كونها في الدقيقة 43 لاقى ترحيباً حاراً من مشجعي كل من أستون فيلا وليفربول (حتى لو لم يعترفوا بذلك!).

    في وقت كتابة هذا التقرير، يحتل أستون فيلا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنه التعادل في النقاط مع مانشستر يونايتد مرة أخرى بفوزه على سندرلاند على أرضه بعد ظهر الأحد. بالطبع، هذا ليس أمراً مفروغاً منه بأي حال من الأحوال، حيث أن "القطط السوداء" منافس صعب - خاصة بالنسبة لفريق كان يلعب في دوري أوروبا قبل ثلاثة أيام. في هذا السياق، يخفف خسارة تشيلسي بعض الضغط على أستون فيلا، الذي يتفوق بسبع نقاط على "البلوز".

    لكن هزيمة البلوز أمام يونايتد كانت دفعة أكبر لليفربول. فالريدز في حالة سيئة للغاية، ويمرون بفترة صعبة للغاية بعد أن خرج هوغو إكيتيكي من المنافسة حتى نهاية عام 2026 بسبب إصابة في وتر العرقوب تعرض لها خلال خسارة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

    والأسوأ من ذلك، أنه يتعين عليهم الآن القيام برحلة قصيرة لكنها شاقة عبر ليفربول لمواجهة منافسهم المحلي الذي يطمح هو الآخر للعب في البطولات الأوروبية في الوقت الحالي.

    ديربي ميرسيسايد يوم الأحد هو مباراة مهمة للغاية لفريق أرني سلوت، لأسباب عديدة، لكنه يوفر أيضًا للبطل الإنجليزي الذي سيخسر لقبه قريبًا فرصة رائعة لفتح فارق سبع نقاط بينه وبين تشيلسي في الصراع على المركز الخامس.

    الخاسر: مشروع BlueCo

    وإذا ما فشل تشيلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا (وربما حتى إلى أي مسابقة أوروبية على الإطلاق، نظراً لأن برينتفورد وبورنموث وبرايتون وإيفرتون وسندرلاند جميعها على بعد نقطتين فقط من «البلوز»)، فلا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان بعض اللاعبين الأساسيين سيفكرون في مغادرة الفريق.

    اعترف جو كول، اللاعب السابق الذي كان يرتدي القميص رقم 10، صراحةً في تحليله بعد المباراة على قناة TNT Sports أنه لا شك في أن بعض اللاعبين سيتصلون مباشرة بوكلائهم ليطلبوا منهم "إخراجهم من هنا".

    على الجانب الإيجابي، أصر كول بالمر في مقابلة نُشرت قبل مباراة مانشستر يونايتد أنه على عكس ما يُقال عن عودته إلى مانشستر، فإنه لا ينوي مغادرة لندن، مؤكدًا أن تشيلسي ليس "بعيدًا جدًا" عن المنافسة على الألقاب الكبرى في كرة القدم بشكل منتظم.

    ومع ذلك، فإن حصول الفريق على 48 نقطة من 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والهزيمة الساحقة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تشير بقوة إلى عكس ذلك.

    يقول بالمر إن الأمر مجرد مسألة "تعيين اللاعبين المناسبين" في تشيلسي هذا الصيف - لكن ذلك سيكون أسهل في القول منه في الفعل إذا أنهوا الموسم خارج المراكز الخمسة الأولى.

    علاوة على ذلك، في مثل هذا السيناريو الكابوسي، سيكون المشكلة الأكبر لتشيلسي هي محاولة الاحتفاظ بالعدد القليل من اللاعبين العالميين الموجودين في صفوفه، حيث إن إنزو فرنانديز ليس بالتأكيد الشخصية الرئيسية الوحيدة التي تفكر حالياً في مستقبلها.

    وفقًا للتقارير الأخيرة، يعتزم تشيلسي تعديل سياسته في التعاقدات هذا الصيف، لكن يبدو أن الأمر قد يكون متأخرًا جدًا. في المرة القادمة التي يلعب فيها مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، قد يكون بالمر ضمن تشكيلة الفريق الزائر بدلاً من الفريق المضيف!

