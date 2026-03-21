علي سمير

ليوناردو دي كابريو كتب لآرسنال طريقه .. أن تعيش مثل الوحش أو تزول كشخص طيب سار على خطى كلوب وخضع لجوارديولا!

قمة منتظرة بين آرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو

آرسنال يلعب غدًا مباراة نهائية، أمر لا يحدث كثيرًا، ولا نراه كل موسم، فكيف حدث ذلك؟ ولماذا المدفعجية قد يحصلون على "رباعية" هذا الموسم؟

الفريق ينافس على كأس كاراباو "وصل إلى المباراة النهائية ويلعب غدًا، الأحد، ضد مانشستر سيتي"، يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن سيتي، متواجد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتينج لشبونة، ويواجه ساوثامبتون في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ميكيل أرتيتا لم يحقق أي شيء بعد، وأحلام الرباعية قد تتحول إلى موسم صفري، أمر وارد جدًا، ولكن منافسة الفريق على 4 جهات مختلفة ونحن في 21 مارس أمر يستحق الوقوف عنده.

القصة ليست صدفة، آرسنال الذي اعتاد أن يكون هدفًا للتنمر والسخرية، أصبح الجميع يخشاه .. الكل حرفيًا، مانشستر سيتي أو ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونخ.

وقبل مواجهة الغد أمام سيتي في نهائي كأس كاراباو، وهي البطولة التي عصيت على النادي اللندني لسنوات، يجب أن نتحدث عن الطريق الذي قرر أرتيتا السير فيه وهو مكروهًا من الجميع ..

    الضحية الممتعة

    منذ أيام قليلة تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن التحدي الأصعب له في مسيرته، بعد الخروج من ريال مدريد "مرة أخرى" في دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 ووقتها قرر بيب المكابرة بدلًا من التحدث بواقعية.

    المدرب الإسباني "الذي يكره" ريال مدريد بطبيعته الكتالونية، قال إن الميرينجي ليس التحدي الأصعب له في مسيرته، بل يورجن كلوب خلال حقبته في ليفربول، وهنا يجب أن نعرف لماذا يكره الجميع آرسنال؟

    لحظة .. ما علاقة آرسنال بجوارديولا وريال مدريد؟

    هناك علاقة قوية جدًا بهذا السياق، بيب لا يحب ريال مدريد لأنه خصم قوي يتسبب في خسارته المستمرة للبطولات الأوروبية وهو الحلم الأهم في حقبته بمانشستر سيتي والذي لم يحققه سوى مرة واحدة فقط.

    لماذا يحب ليفربول وكلوب؟ لأن الريدز كانوا خصمًا قويًا، يدفعه نحو تقديم أفضل ما لديه، ولكنه يخسر منه، إذن هو ضحيته المفضلة ولا يتسبب في الكثير من الأوجاع والنهايات الصعبة مثلما يفعل ريال مدريد.

    نعم كلوب هزم بيب كثيرًا، ولكن من يضحك أخيرًا يضحك أكثر، الإسباني لم يخسر المنافسة على البريميرليج سوى مرة واحدة فقط من الألماني، وهي الميزة التي حرمها منه ريال مدريد، لذلك هو لا يحب الميرينجي ولا يفضل الإشادة به.

    نفس الأمر يحدث مع آرسنال الآن، الفريق اللندني كان أضحوكة ومادة للسخرية، وأمامك خيارين عندما تشاهده إن لم تكن مشجعًا له، إما تتهكم عليه وتسخر من أحواله وهزائمه، أو تتعاطف معه وتشعر تجاهه بالشفقة.

    أرتيتا جاء لتغيير ذلك، حاول فعله بالكرة الجميلة الانسايبية فشل، باللعب المتوازن والسيطرة الإيجابية وفشل أيضًا، وخسر لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات متتالية، مرتين من مانشستر سيتي ومرة من ليفربول.

    هنا انتشرت عبارة "Bottlers" وهي كلمة إنجليزية ساخرة، يتم استخدامها كثيرًا بين الجماهير هناك، تجاه أي فريق يكون على وشك تحقيق شيئًا ما ويفشل في النهاية.


    الناس يحترمون الأشرار

    عندما كان آرسنال أليفًا ويلعب كرة هجومية ممتعة، بل كان هو أول من أدخلها في عالم كرة القدم الإنجليزية، هل كان الحديث السائد وقتها هو الإشادة بأرسين فينجر وأسلوبه، بالنظر إلى الإمكانيات المالية المحدودة والديون المفروضة على آرسنال؟

    لا، لم يرحم أحد آرسنال، ويمكن العودة لقراءة المئات بل آلاف التقارير الصحفية الإنجليزية ومقالات الرأي التي كانت تتهم آرسنال بالهشاشة وعدم المرونة ومحاولة التحفظ الدفاعي والالتزام بالصلابة من أجل تحقيق البطولات.

    وقتها خرجت جملة :"التحدي الحقيقي في الدوري الإنجليزي هو أن تفعلها في ليلة باردة بمدينة ستوك" في إشارة واضحة إلى تعظيم دور النواحي البدنية والدفاعية على الأمور الفنية، لنفهم من هنا أن الكرة الممتعة ليست أولوية في إنجلترا.

    أرتيتا قرر مجاراة الأمر الواقع، قام بتجربة كل شيء، واختار طريقه الحالي، انتصار في الكثير من الأحيان بالكرات الثابتة، لعب دفاعي، قلة خلق فرص من لعب مفتوح، مباريات مملة، كل ما لا يحبه أي مشجع لآرسنال يشاهده هذا الموسم.

    كل ذلك، حتى يحترم الجميع آرسنال، نعم النادي يخالف عاداته وتقاليده ولو لموسم واحد فقط، تخلى صفة "الطيب الذي ليس له أنياب"، وهو يعلم بداخله أنه يمكن اللعب بصورة أمتع وأفضل، وكل ذلك حتى لا يكون الطرف الخاسر في مشهد النهاية من جديد.

    لو فاز آرسنال بكأس كاراباو على مانشستر سيتي، وحصد الدوري الإنجليزي على الأقل، ستنتشر الكثير من المصطلحات :"فريق الفنون المظلمة، آرسنال للكرات الثابتة لرميات التماس، البطل الأسوأ للبريميرليج"، ولكن كل ذلك لا يهم، أرتيتا اختار الطريق ولن يرجع فيه.

    قالها ليوناردو دي كابريو .. هل تعيش وحشًا أم تموت كرجل طيب؟

    في مشهده الأيقوني من فيلم "Shutter Island" ظهر الممثل المعروف ليوناردو دي كابريو وهو في مفترق طرق من حياته وهو يجلس مع صديقه، متسائلًا عن الطريقة الأمثل للتعامل مع هذا العالم خلال معاناته من أزمة نفسية بعد تعرضه لصدمة قوية في حياته، جعلته يعيش بوجهين.

    البطل هنا قتل زوجته بعدما قامت بإغراق أطفالهما، وبعيدًا عن قسوة هذا السياق بالمقارنة مع فريق كرة قدم، فهناك بعض التشابه، لأن البطل كان أمامه خيارين .. التعامل مع هذه الصدمة أو إنكارها.

    التعامل مع الصدمة ومواجهة الحقيقة والشعور بالذنب تجاه ما فعله يجعله رجلًا طيبًا، وفي هذه الحالة سيعاني ويتألم بصفة مستمرة من الصدمة التي عاشها.

    وعلى الجانب الآخر، العيش كوحش، يمنحه بعض المسكنات لتجنب الشعور بالذنب والصدمة، ولكنه لن يموت، وربما تكون أمامه فرصة للتكفير عن تلك الخطايا والتمتع بحياة أفضل.

    وقتها قال ليوناردو في نهاية المشهد :"ما يحدث هنا سيّئ جدًا، هذا المكان يجعلني أسأل نفسي هذا السؤال.. ما الشيء الأسوأ؟ أن تعيش مثل الوحش أو تموت كرجل طيب؟".


    يورجن كلوب كان رجلًا طيبًا وانتهى ويأس بعد سلسلة من الفشل في إسقاط مانشستر سيتي، ورحل عن التدريب دون أي موعد محدد للعودة.

    جماهير آرسنال عانت لسنوات وهي الطرف الأقل حظًا، الخاسر المحترم، دعوه يعيش كموسم واحد مثل "الوحوش" متجاهلًا أن ما يفعله أرتيتا ليس مثاليًا حتى يعيش ويتذوق لحظات السعادة التي لم يتذوقها منذ سنوات، لعل تكون هناك فرصة لجعل الأمور أكثر إمتاعًا يومًا ما!

