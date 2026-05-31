"آرسنال تعرض للعقاب!" .. نصري يتهم التحكيم بالتحيز لصالح باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال

في أعقاب المباراة النهائية التي أقيمت في بودابست، والتي أضاع فيها جابرييل ماجالهايس ركلة الجزاء الحاسمة ليمنح باريس سان جيرمان اللقب بعد التعادل 1-1، لم يتردد سمير نصري في التعبير عن رأيه.

وفي حديثه مع برنامج «Late Football Club» على قناة Canal+، زعم اللاعب الدولي السابق أن الحكم انحاز ضد فريق ميكيل أرتيتا بعد الاستراحة.

وقال نصري: "في الشوط الثاني، كان الحكم يصفر بشكل منهجي ضد آرسنال. لقد عاقبهم على إضاعة الوقت في الشوط الأول".

وكان "المدفعجية" قد تقدموا مبكراً بهدف سجله كاي هافرتز، وقضوا معظم الشوط الأول في إحباط حامل اللقب بفضل دفاعهم المنضبط، وهي تكتيك يعتقد نصري أنه أتى بنتائج عكسية مع طاقم التحكيم.