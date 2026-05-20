Arsenal Premier League champions 2:1
علي سمير

آرسنال بطلًا للدوري الإنجليزي .. بعد المراجعة، اللاعب رقم 19 من وست هام يرتكب خطأً لإنهاء عقدة 22 سنة!

لحظة توقف فيها الزمن

في عالم حافل بالأشياء المزيفة والأكاذيب، تبقى السعادة النقية التي تسببها لنا كرة القدم، أحد أهم وأكثر الأمور الحقيقية التي نعيشها في هذا العصر، وهذا بالضبط ما شعر به عشاق آرسنال ليلة الثلاثاء.

نحن هنا لسنا للحديث عن أمور تكتيكية، لعب تموضعي، كرات ثابتة، أسلوب ميكيل أرتيتا، وجماهير فرق الدوري الإنجليزي التي أعلنت عشقها الجنوني فجأة لكرة يوهان كرويف الشاملة و"تيكي تاكا" بيب جوارديولا، لمجرد أن آرسنال كان البطل الأقرب للبريميرليج.

بل "أنا" هنا للحديث كمشجع، بدأ رحلته بمتابعة آرسنال في أوائل الألفينيات، وعاش جميع السيناريوهات المؤلمة والكارثية والدراماتيكية، ليجد نفسه أمام شعور جديد لا يمكن وصفه، بعدما ظن مخطئًا أنها ستكون فرحة عابرة مثلما يحدث لباقي مشجعي الفرق الأخرى.

إنها كانت اللحظة التي تكتشف فيها فجأة أن 22 عامًا من الحرمان من شعور السعادة بالتتويج ببطولة كبيرة مع فريقك المفضل، تجعل الأمر أكثر لذة وإمتاعًا، لأن خلال هذه الفترة علاقتك لم تنقطع بناديك، بل توطدت وأصبحت أكثر قوة، بطريقة لم تكن تتخيلها، لتشاهد احتفالات الأمس وكأنك أحد أهم شركاء هذا الإنجاز، ولست مجرد مشجع.

الآن .. أنا هنا أجلس بعد 22 سنة .. أتذكر كل الذكريات الصعبة، كل مباراة قررت بعدها التوقف عن متابعة آرسنال، بل كرة القدم من الأساس، لأن الخسارة المتكررة تجلب طاقة سلبية تؤثر عليك على الجانب الشخصي وحياتك بشكل عام.

وفي بعض الأحيان تجلس وتلوم نفسك .. لماذا لم تستمع لنصائح من هم أكبر منك في فترة الطفولة؟ عندما أخبرونك أن الكرة ليس لها أي منفعة، وأن هذا الفريق لن يدفع لك الأموال لمشاهدته، هم من يتقاضون الملايين وأنت من ينتهي بك الحال حزينًا.

ولكن بعد كل ما تحملت .. نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في باريس، خسارة كأس الرابطة من بيرمينجهام سيتي، الخروج المستمر في دور الـ16 من الأبطال، الهزائم الثقيلة من بايرن ميونخ وبرشلونة، رحيل النجوم ومغادرة أرسين فينجر في 2018، والفشل المستمر في الحصول على لقب في آخر 3 سنوات وإسقاط إمبراطورية مانشستر سيتي.

ستجد أن هذه الفرحة كانت تستحق المعاناة والانتظار، لأن الشعور بالسعادة ظل مدفونًا وانفجر في لحظة، وهو ما شاهدناه في شوارع لندن بل في مختلف بلدان العالم، فرحة جنونية لا تراها كثيرًا بالأندية الأخرى، حتى نجوم آرسنال بوكايو ساكا وديكلان رايس وإيبيرتشي إيزي، شوهدوا على أبواب ملعب الإمارات في الخامسة صباح اليوم الأربعاء للاحتفال مع الجماهير والتقاط الصور معهم، وكأنهم مشجعين وليسوا نجومًا يتقاضون الملايين.



    وسط كل هذه الاحتفالات بتعادل بورنموث مع مانشستر سيتي 1/1، يجب التأكيد على أن مباراة الأمس ليست هي اللحظة التي عرف فيها أغلب مشجعي آرسنال أن الفريق سيتوج أخيرًا بلقب الدوري الإنجليزي، منذ آخر بطولة في 2004.

    إنها كانت اللحظة الشهيرة .. كريس كافاناه وجملته الأروع في مسيرته التحكيمية :"بعد المراجعة، اللاعب رقم 19 من وست هام ارتكب خطأً على الحارس لذلك سيتم إلغاء الهدف"!

    آرسنال حصد الدوري على ملعب وست هام، في المباراة التي انتهت بفوز المدفعجية 1/0 بهدف لياندرو تروسار، لأن وقتها كل شيء سار عكس القاموس المعتاد الذي جعل من النادي محط سخرية للجميع، فريق منحوس تحدث معه أغرب السيناريوهات وأكثرها إثارة للشفقة.

    أخطاء تحكيمية، ركلات جزاء متأخرة، كروت حمراء تقلب الطاولة، كوارث دفاعية، كلها أمور كانت تحدث مع آرسنال حتى في أفضل حالاته، لأنه لم يكن الوقت الذي كان مقدرًا لجماهيره للشعور بهذه السعادة.


    تعادل وست هام في الوقت القاتل بعد هدف تروسار التاريخي، كان السيناريو الذي كنا نراه على مدار السنوات الماضية بشكل أو بآخر، لذلك لحظة قيام كافاناه بمراجعة اللقطة مع طاقم تقنية الفيديو، توقف فيها الزمن تمامًا، ووجد مشجعي آرسنال خلالها أنفسهم أمام مفترق طرق، نهاية مختلفة أم موسم آخر كئيب بلا بطولات.

    حقيقة أن كافاناه الذي اعتاد ذبح آرسنال في الكثير من المناسبات الأخرى، قرر إنصاف المدفعجية "وهو على حق" في واحدة من أهم اللقطات التحكيمية بتاريخ النادي، كانت ضمن أكبر الدلائل على أن النهاية ستكون مختلفة، لأن هذه اللقطة لم نراها بهذه الطريقة لسنوات طويلة، ومن هذا الحكم.

    بعد الانتصار على وست هام، وتبقي مباراتين أمام بيرنلي وكريستال بالاس، بدأ الشعور بالخوف من السقوط يتلاشى، وتبدأ الثقة تزداد، بل أكثر المتشائمين أصبح يتفاءل بتعثر مانشستر سيتي قبل الجولة الأخيرة .. وقد كان!

    القدر هنا منح الضوء الأخضر أخيرًا ، ووضع بورنموث وهو يقاتل على مركز في البطولات الأوروبية أمام مانشستر سيتي، ليخضع بيب جوارديولا قبل أيام من رحيله، لحقيقة أن العقدة انفكت، لن تحتفل بثلاثية، دع غيرك يفرح، النهاية السعيدة ليست من نصيبك هذه المرة.


  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    على طريقة آرسنال فقط

    لأن آرسنال فريق مختلف ومن نوع خاص "على الأقل كما أعتقد أنا"، الفوز بالدوري هذا الموسم حمل الكثير من المفارقات، التي وضعت نهاية لـ22 عامًا من الخوف من الأمل والأحلام غير المكتملة.

    من أجل اللحظة التي قال فيها ديكلان رايس "الأمر لم ينته بعد" عقب الخسارة من مانشستر سيتي 2/1، ومشجع الأخير الذي جسد سخرية الجميع من المدفعجية وحمله زجاجة مياه للتهكم على منافسه، كان يجب أن تكون النهاية مختلفة!

    بورنموث الفريق الذي ظن الجميع أنه قضى على حظوظ آرسنال في الفوز بالدوري الإنجليزي، بالانتصار عليه 2/1 على ملعب الإمارات، وهو من منحه اللقب في النهاية بإسقاط سيتي!

    كريس كافاناه هو منقذ آرسنال .. هذا الحكم على وجه التحديد له العديد من الكوارث مع النادي اللندني، ولكن لسبب أو لآخر، كان هو صاحب كلمة الإنصاف.

    إيبيرتشي إيزي .. كان على أعتاب توتنهام في الصيف، وقرر في اللحظات الأخيرة الانضمام لنادي طفولته وعشقه آرسنال، والنتيجة أنه أمس، الثلاثاء، أصبح بطلًا للدوري الإنجليزي، بينما سقط الغريم من تشيلسي ليدخل الجولة الأخيرة من الموسم وهو على وشك الهبوط في حالة الخسارة.

    هافيرتس .. أحد أكثر اللاعبين المنبوذين في آرسنال، وتعرض لحملات عنيفة من الهجوم ومطالب برحيله، هو من سجل هدف الفوز على بيرنلي الذي ضمن له آخر 3 نقاط قبل الحسم.


    دونًا عن جميع اللاعبين، ميكيل أرتيتا اختار لياندرو تروسار، من أجل مشاركته في رقصته الشهيرة عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، والبلجيكي الذي لطالما تذمر من جلوسه على الدكة، كان صاحب لقطة الحسم ضد وست هام، في أسبوع انفصاله عن زوجته!

    مفارقات لا تحدث كثيرًا، ولكنها صنعت وساهمت في هذا الإنجاز، الذي لا تحبه جماهير الفرق المنافسة وتتهم آرسنال بالإزعاج والمبالغة في الاحتفال .. ولا يسعني سوى أن أقول لهم .. كمل قال رايس "الأمر لم ينته بعد" لا يزال أمامنا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، انتظروا المزيد من الضوضاء!