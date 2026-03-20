آرثر: "سأعود إلى يوفنتوس وآمل أن أحظى بفرصة مع سباليتي. وأقول لنيمار: تعال إلى تورينو"

أرثر يعود للحديث عن يوفنتوس. لاعب خط وسط جريميو، الذي لا يزال مملوكًا للبيانكونيري بموجب عقد ينتهي في عام 2027 (براتب إجمالي قدره 5 ملايين يورو)، سيعود إلى تورينو في نهاية الموسم ما لم تحدث مفاجآت: "آمل أن أحظى بفرصة مع سباليتي، فهو يحب وجود لاعب وسط منظم - قال لصحيفة لا غازيتا ديل سبورت - وأنا أشعر بالراحة في هذا الدور. إذا فكرت في لوبوتكا أو بيزارو، فقد تألق كلاهما مع سباليتي. ليس من المستبعد أن أتمكن من التكيف، سنرى ما سيحدث".