آدم وارتون أم إليوت أندرسون؟ أسطورة مانشستر يونايتد تحدد اللاعب الذي «سيتناسب أكثر» مع كوبي ماينو، في الوقت الذي يستهدف فيه «الشياطين الحمر» نجوم كريستال بالاس ونوتنغهام فورست

في حديث حصري مع «بادي باور»، أوضح بوت سبب تفضيله لنجم كريستال بالاس عند مقارنة اللاعبين المستهدفين، مشيرًا إلى الحاجة إلى الشجاعة الفنية والخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لتكملة قدرات ماينو.

"أنا معجب حقًا بأدم وارتون، وأفضله على إليوت أندرسون، لكن كلاهما لاعبان جيدان حقًا. أي منهما سيكون رائعًا. إذا نظرت إلى تاريخ مانشستر يونايتد، ستجد أنهم دائمًا ما اشتروا أفضل اللاعبين الشباب في الدوري، مثل كين وكاريك. إنهم لاعبو وسط شباب قادرون على التحرك في الملعب وتمرير الكرة واستلامها في المساحات الضيقة.

"ربما سأختار وارتون بدلاً من إليوت أندرسون. أعتقد أنه سيتناسب مع كوبي ماينو بشكل أفضل. كوبي يلعب في مركز متقدم قليلاً، وهو دور يناسبه أكثر من الدور الخلفي.

"لقد سئمت من قيام يونايتد بضم لاعبين غير معتادين على الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن الأمثلة البارزة على ذلك [خوان سيباستيان] فيرون. كان نجمًا عالميًا، وكان يتمتع بموهبة لا تصدق - وأعني موهبة لا تصدق حقًا - لكنه لم يستطع مجاراة سرعة الدوري الإنجليزي الممتاز.

"أثبت وارتون وأندرسون أنهما قادران على اللعب في الدوري. كلاهما قادر على تسجيل الأهداف، وكلاهما مرتاحان مع الكرة، وجيدان جدًا في استلام الكرة في المساحات الضيقة.

"إذا كنت ستلعب لمانشستر يونايتد، عليك أن تكون قادرًا على فعل ذلك لأن المباريات قد تكون شديدة جدًا عندما تلعب خارج أرضك وتكون المساحات ضيقة. عليك أن تكون قادرًا على استلام الكرة في المساحات الضيقة وأن تكون شجاعًا."