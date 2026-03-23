آخر أخبار إصابات مانشستر يونايتد: بنجامين سيسكو وبريان مبيومو ينسحبان من معسكرات منتخبيهما
سيسكو ومبيومو يقودان مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث
بعد أداء متواضع في النصف الأول من موسم 2025-2026 تحت قيادة المدرب السابق روبن أموريم، قرر مانشستر يونايتد إقالة المدرب البرتغالي واستبداله بكارريك حتى نهاية الموسم.
وقد ثبت أن هذا القرار كان صائباً، حيث يحتل الشياطين الحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع انطلاق فترة التوقف الدولية في مارس. وقد أظهر مبو أداءً ثابتاً منذ انضمامه من برينتفورد في الصيف، حيث سجل عشرة أهداف في جميع المسابقات، بينما شهد سيسكو تحسناً في أدائه بعد بداية صعبة في أولد ترافورد، حيث سجل ستة أهداف خلال شهري يناير وفبراير.
الثنائي سيغيبان عن فترة التوقف الدولية بسبب الإصابات
أكد نادي مانشستر يونايتد الآن أن لا سيسكو ولا مبيومو سيشاركان في المباريات الدولية المقررة في نهاية مارس، لكن الظهير نوسير مازراوي سينضم إلى معسكر المنتخب المغربي بعد تعافيه من مرض أصابه.
وجاء في بيان صادر عن مانشستر يونايتد: "تعافى مدافع مانشستر يونايتد نوسير مازراوي من مرضه وسينضم إلى منتخب المغرب قبل مبارياته الودية ضد الإكوادور وباراغواي. واضطر بريان مبيومو إلى الانسحاب من تشكيلة الكاميرون للمباريات الودية ضد أستراليا والصين، كإجراء احترازي، بعد أن تم استبداله في الدقيقة 71 من مباراة الجمعة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع بورنموث.
كما اضطر بنجامين سيسكو إلى الانسحاب من المهام الدولية. وسيغيب المهاجم عن مباريات سلوفينيا الودية ضد المجر والجبل الأسود، لضمان تعافيه التام من مشكلة كان مانشستر يونايتد يتعامل معها بحذر خلال الأسابيع الأخيرة."
الشياطين الحمر يضيعون فرصة الفوز بالتعادل مع بورنموث
ورغم مشاركة كل من سيسكو ومبيومو في مباراة مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل 2-2 مع بورنموث مساء الجمعة، لم يسجل أي منهما أي هدف. وبدلاً من ذلك، وضع ركلة جزاء من برونو فرنانديز وهدف ذاتي من جيمس هيل الفريق في المقدمة 2-1 قبل وبعد هدف التعادل الذي سجله رايان كريستي، لكن إيلي جونيور كروبي سجل من ركلة جزاء ليقود «الكرز» إلى العودة في النتيجة وحصد نقطة.
على الرغم من خيبة الأمل في تلك الليلة، إلا أن عطلة نهاية الأسبوع كانت جيدة لمانشستر يونايتد في السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا. فاز أستون فيلا بعد ظهر الأحد، لكن ليفربول وتشيلسي تعرضا للهزيمة يوم السبت أمام برايتون وإيفرتون على التوالي، مما ترك فريق كاريك متقدماً بخمس نقاط على صاحب المركز الخامس مع بقاء سبع مباريات فقط على نهاية الموسم.
كارريك يتطلع إلى إنهاء الموسم بقوة بعد استبدال أموريم
وفي حين سيتوجه العديد من نجومه إلى مختلف أنحاء العالم للعب مع منتخبات بلدانهم، سيعمل كاريك على التخطيط لختام قوي للموسم، حيث لا يزال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في متناول يدي مانشستر يونايتد.
وبما أنه لا توجد بطولات كأس تشتت انتباههم، يمكن للـ"شياطين الحمر" التركيز حصرياً على التزاماتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد فترة التوقف الدولية، يستضيف مانشستر يونايتد منافسه القديم ليدز قبل أن يزور منافسه من الخمسة الأوائل تشيلسي في ستامفورد بريدج.