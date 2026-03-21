أُبلغ هاري كين بأنه لن يتمكن من تحطيم الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي في الدوري الألماني إلا إذا خرج بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد

يقدم كين أداءً مذهلاً هذا الموسم، حيث سجل حتى الآن 31 هدفاً. ويحتاج إلى 11 هدفاً إضافياً، في سبع مباريات متبقية، ليتجاوز الرقم القياسي الذي سجله ليفاندوفسكي بـ 41 هدفاً في موسم 2020/2021. لكن هامان يعتقد أن دوري أبطال أوروبا يمثل تحديًا كبيرًا لطموح كين، حيث من المقرر أن يواجه بايرن ميونيخ ريال مدريد في مباراة قوية في دور الـ16، وهو يعتقد أنه يجب إدارة دقائق لعب المهاجم. في آخر مرة التقى فيها الفريقان، تم استبدال كين قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، بينما كان بايرن ميونيخ يحاول تعديل النتيجة، في مباراة خسرها الفريق في النهاية، ويعتقد هامان أن تكرار ذلك سيكون كارثة.

وقال لشبكة سكاي: "قبل عامين، كان الرقم القياسي أمامه وأراد تحطيمه. في مدريد، غادر الملعب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة - عندما كان الفريق متأخراً في النتيجة".

وأضاف: "أعتقد أن بايرن وكين سيحققان فائدة كبيرة إذا وضعا هذا الرقم القياسي جانباً. لأنه من المهم أن يتأهلا إلى الدور التالي في دوري أبطال أوروبا - والأفضل أن يتأهلا إلى دور آخر وأن يفوزا بدوري أبطال أوروبا".