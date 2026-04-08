أُبلغ مانويل نوير بأنه «يستحق» مكانه في منتخب ألمانيا، لكن جوليان ناجلسمان يُتهم بعرقلة عودة أسطورة بايرن إلى كأس العالم

بعد الأداء الرائع الذي قدمه نيوير في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، تزداد الأصوات المطالبة بأن يعود نيوير عن قراره بالتقاعد من المنتخب الوطني. وكان الحارس المخضرم قد اعتزل المنتخب الوطني بعد يورو 2024، التي شهدت خروج ألمانيا من البطولة على أرضها عقب هزيمتها أمام إسبانيا في ربع النهائي. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد زملاؤه السابقون والمحللون أن اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً لا يزال المعيار الذي لا جدال فيه ويجب أن يكون جزءاً من التشكيلة في البطولة المقبلة في أمريكا الشمالية.

اشتعل الجدل حول عودة نوير إلى المنتخب الألماني عقب البداية المتعثرة لألمانيا في تصفيات كأس العالم 2026. ومع تعرض مارك-أندريه تير شتيجن لإصابات متكررة ومستقبل غير مؤكد، وصلت الدعوات الموجهة إلى نوير للعودة من الاعتزال إلى ذروتها. وتصاعدت حدة الجدل عندما صرح وكيل نوير، توماس كروث، لصحيفةفرانكفورتر روندشاو بأن الحارس "لن يرفض" إذا واجه ناجلسمان أزمة في حراسة المرمى. وعلى الرغم من أن نوير سارع إلى إعادة تأكيد اعتزاله لقناة سكاي ألمانيا، إلا أن التكهنات لم تهدأ.

تصاعدت حدة الجدل هذا الأسبوع بعد أداء نوير الذي أهّله ليكون أفضل لاعب في المباراة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وأشاد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، يان-كريستيان دريسن، بقائد النادي، مشدداً على الفارق في جودة حراسة المرمى في تلك الليلة. وقال دريسن: "كان لدينا اليوم في مباراتنا ما لم يكن لدى ريال مدريد: عاملنا المميز، لاعبنا البالغ من العمر 40 عاماً، حارس مرمانا العالمي. مانويل، كنت استثنائياً اليوم".