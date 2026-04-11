يُقال إن عدة أندية من الدوريين الإسباني والإيطالي تهتم بالنجم الشاب في بايرن ميونيخ، جوليان ياندا. هذا ما أوردته صحيفة «إستاديو ديبورتيفو».
اهتمام كبير: هل سيغادر لاعبان موهوبان من نادي بايرن ميونيخ في الصيف؟
وبناءً على ذلك، فإن الأمر يتعلق بنادي ريال بيتيس وبارما كالتشيو ونادي يو إس ساسولو.
ووفقًا للتقرير، من المفترض أن يكتسب الظهير الأيسر ياندا خبرة في المباريات - ولهذا السبب يعتبر الإعارة الخيار الأكثر ترجيحًا من وجهة نظر نادي ميونيخ. ومع ذلك، فإن البيع ممكن أيضًا في حال تم الاتفاق على خيار إعادة الشراء لصالح نادي بايرن ميونيخ.
انتقل ياندا، المولود في هامبورغ، في عام 2025 من أكاديمية نادي سانت باولي إلى ميونيخ. وهناك، يُقارن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بألفونسو ديفيز بسبب أسلوب لعبه في مركز الظهير الأيسر.
ديلا روفيري: اهتمام من ألمانيا وإيطاليا
كما أفادت صحيفة «بيلد» أن غويدو ديلا روفيري يحظى باهتمام العديد من الأندية الإيطالية والألمانية.
ينتهي عقد اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 18 عامًا في عام 2027، بعد أن انتقل لاعب الوسط قبل عامين من كريمونيزي إلى أكاديمية بايرن مقابل 240 ألف يورو. لم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول، لكنه كان ضمن تشكيلة المدرب فينسنت كومباني للمرة الأولى في المباراة ضد يونيون برلين في نهاية مارس.
يعد ديلا روفيري أحد أبرز لاعبي الفريق الثاني في الدوري الإقليمي، حيث سجل أربعة أهداف وصنع عشرة تمريرات حاسمة في 24 مباراة. لكنه اضطر إلى الخروج مصابًا يوم الجمعة خلال الهزيمة 1-2 أمام فريق فورتسبورغ كيكرز. ولم يتم الإعلان عن التشخيص الطبي بعد.