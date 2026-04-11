اهتمام كبير: هل سيغادر لاعبان موهوبان من نادي بايرن ميونيخ في الصيف؟

وبناءً على ذلك، فإن الأمر يتعلق بنادي ريال بيتيس وبارما كالتشيو ونادي يو إس ساسولو.

ووفقًا للتقرير، من المفترض أن يكتسب الظهير الأيسر ياندا خبرة في المباريات - ولهذا السبب يعتبر الإعارة الخيار الأكثر ترجيحًا من وجهة نظر نادي ميونيخ. ومع ذلك، فإن البيع ممكن أيضًا في حال تم الاتفاق على خيار إعادة الشراء لصالح نادي بايرن ميونيخ.

انتقل ياندا، المولود في هامبورغ، في عام 2025 من أكاديمية نادي سانت باولي إلى ميونيخ. وهناك، يُقارن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بألفونسو ديفيز بسبب أسلوب لعبه في مركز الظهير الأيسر.