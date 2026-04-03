Getty Images Sport
ترجمه
انهيار نيمار؟ مدرب سانتوس «كوكا» غاضب بعد تعرض النجم لإيقاف «غير ضروري» قبل مباراة فلامنغو المرتقبة
عرض ساحر شابته نوبات الغضب
طغت مخالفة انضباطية ارتكبها نيمار في الدقائق الأخيرة من المباراة، في الدقيقة 86، عقب مواجهة حادة مع دييغو هيرنانديز لاعب فريق «ريمو»، على دوره الحاسم في تحقيق الفوز. رد النجم البرازيلي بعنف على تدخل قوي من هيرنانديز، مما أدى إلى اندلاع شجار على أرض الملعب أجبر الحكم سافيو بيريرا سامبايو على إصدار بطاقة صفراء بسبب السلوك غير الرياضي. قبل هذه البطاقة، كان اللاعب رقم 10 هو الأفضل في المباراة، حيث قدم تمريرة حاسمة لهدف ثاسيانو الافتتاحي ولعب دوراً محورياً في التمهيد لهدف مويسيس الثاني.
- Getty Images Sport
كوكا يعرب عن أسفه لبطاقة صفراء كان من الممكن تجنبها
بدا مدرب سانتوس منزعجًا بشكل واضح من انعدام الانضباط الذي أظهره نجمه، لا سيما بالنظر إلى أهمية المباراة المقبلة في ريو دي جانيرو. وأصر كوكا على أن المهاجم المخضرم كان ينبغي أن يحافظ على رباطة جأشه لتجنب دخول دفتر ملاحظات الحكم، على الرغم من الاستفزازات التي تعرض لها على أرض الملعب.
ونقلت UOL عن كوكا قوله: "إذا نظرتم إلى اللعبة، سترون أنه تعرض لدفع من الخلف من لاعب، ثم من لاعب آخر. فذهب نحوه، وجاء لاعب من ريمو واعترضه، وفي خضم لحظة الغضب، أعتقد أنه كان بإمكانه أن يكون أكثر حذراً. لكن الحكم قرر التصرف بشكل مختلف وأعطاه البطاقة. إنه لاعب انجرف في خضم اللحظة، وهو سريع الغضب، لكن في رأيي، كان بإمكانه تجنب تلك البطاقة.
"علينا أن نخطط لكيفية لعب مباراة الأحد؛ من المؤسف أن نفقد نيمار. كان بجواري مباشرة، ولا أعتقد أنني كنت بحاجة إلى إعطائه البطاقة، كان بإمكاني إدارة المباراة. على أي حال، انتهى به الأمر بالحصول على البطاقة وسيغيب عن مباراة مهمة."
تراجع طموحات كأس العالم
ويحمل هذا الإيقاف أهمية كبيرة تتجاوز ترتيب الدوري، حيث يسعى نيمار حالياً إلى تأمين مكانه في تشكيلة كارلو أنشيلوتي للمنتخب البرازيلي استعداداً لكأس العالم المقبلة. وكان من شأن تقديم أداء متميز في ملعب ماراكانا أن يشكل فرصة مثالية لإقناع المدرب الإيطالي، لكن هذا الخطأ التأديبي الأخير قد يثير تساؤلات حول طباعه.
وأضاف كوكا: "إنه لاعب مهم للغاية، وقد أهدى اليوم، في لمحتين من التألق، فرصتين للتسجيل أمام المرمى وكان حاسماً بالنسبة لنا. [نيمار] يشعر بالاستياء الشديد، فهذه المباراة ضد فلامنغو ستكون مهمة جداً بالنسبة له. لكنها لا تزال مهمة بالنسبة لنا، حتى لو لم يشارك فيها".
البقاء في ماراكانا بدون النجم
يتعين على سانتوس الآن السفر لمواجهة فلامنجو في غياب لاعبه الأكثر إبداعًا، مما يضع ضغطًا هائلاً على المدرب كوكا لإيجاد حل تكتيكي لمواجهة أحد عمالقة الدوري في ملعب ماراكانا. ويحتل «بيكسي» حاليًا المركز الثالث عشر، متأخرًا بأربع نقاط عن فلامنجو صاحب المركز السادس، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر بالميراس، مما يجعل تحقيق نتيجة إيجابية في ريو أمرًا ضروريًا لتجنب التراجع أكثر في ترتيب الدوري البرازيلي.