مشكلة بشأن عنان خلايلة في إنتر، إذ لا يمكن في الوقت الحالي الإعلان رسميًا عن التعاقد مع الجناح الجديد للفريق، الذي انضم من نادي يونيون سانت خيلواز مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت؛ فوفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديل سبورت»، طلب الاتحاد الإيطالي للرياضة (CONI) إجراء فحوصات محددة إضافية بعد الفحوصات الطبية، والتي ستُجرى في بداية الأسبوع، بين يومي الاثنين والثلاثاء.
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انهيار مفاجيء في صفقة خلايلة إلى إنتر؟ .. بطل إيطاليا يفشل في تسجيل اللاعب
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لهذا السبب مذكور أعلاه، لم يصدر أي إعلان، لأن تسجيل اللاعب الإسرائيلي غير ممكن في الوقت الحالي.
خضع اللاعب المولود عام 2004 أمس في ميلانو لفحوصات اللياقة الرياضية، وهي خطوة تمهيدية لانتقاله الرسمي إلى الدوري الإيطالي، لكن معهد الطب الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية (CONI) طلب إجراء فحوصات إضافية.
ما التالي؟
سيتابع نادي إنتر عن كثب هذه الفحوصات الإضافية التي اعتبرها الاتحاد الوطني الإيطالي للرياضة (CONI) ضرورية، ولن يتسنى اتخاذ قرار نهائي بشأن خيالي — الذي وقع عقدًا مدته خمس سنوات بقيمة 2.2 مليون في الموسم — إلا بعد انتهاء الفحوصات الجديدة، عندما يتضح ما إذا كان التوقف مؤقتًا أم لا.
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