Allegri Spalletti gfx
Alessandro De Felice

انهيار الكرة الإيطالية يتواصل .. ميلان ويوفنتوس ورقم سلبي يتحقق للمرة الأولى منذ 35 عامًا

لأول مرة منذ انطلاق دوري أبطال أوروبا، الذي حل محل كأس الأبطال، سيغيب كل من الروسونيري والبيانكونيري عن أكبر مسابقة أوروبية

انتهت البطولة بأسوأ طريقة ممكنة لكل من ميلان ويوفنتوس، اللذين شكلا بطلي خاتمة تمثل صفحة سوداء في تاريخ ليس فقط الناديين بل كرة القدم الإيطالية بأسرها. 

في سان سيرو، خسر ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري 2-1 أمام كالياري بعد أن كان متقدماً في النتيجة، وتلقى انتفاضة من الخصم كلفته خسارة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والوصول إلى الدوري الأوروبي.

ونفس النتيجة سارت عليها يوفنتوس بقيادة لوتشيانو سباليتي. فقد أضاع البيانكونيري كل شيء في الجولة السابقة بهزيمتهم على أرضهم أمام فيورنتينا، ولم يتمكنوا من قلب الوضع في الجولة الأخيرة.

أدى التعادل 2-2 في الديربي ضد تورينو، إلى جانب فوزي روما وكومو، إلى هبوط يوفنتوس إلى المركز السادس وبالتالي إلى الدوري الأوروبي.

  • سابقة تعود إلى عام 1991

    للعودة إلى موسم لم يشارك فيه ميلان ويوفنتوس في البطولة الأوروبية الرئيسية، علينا أن نعود بالزمن 35 عامًا إلى الوراء.

    فآخر مرة كانت في موسم 1991/92، عندما لم يشارك أي من الفريقين في ما كان يُسمى آنذاك بكأس الأبطال.

    لكن الفرق جوهري. في ذلك الوقت، لم يشارك ميلان في البطولات الأوروبية على الرغم من احتلاله المركز الثاني في الدوري بسبب الإيقاف الذي فرضته عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بعد الانسحاب الشهير من الملعب في المباراة ضد مارسيليا في ربع نهائي كأس الأبطال 1990/91.

    أما يوفنتوس، فقد أنهى الدوري في المركز السابع، وبذلك لم يشارك في أكبر مسابقة قارية.

  • المرة الأولى

    وستكون هذه هي المرة الأولى منذ بدء استخدام اسم «دوري أبطال أوروبا» التي لا يشارك فيها كل من يوفنتوس وميلان في نفس الموسم.

    ولن يشارك الناديان في الوقت نفسه من البطولة بسبب أخطاء رياضية ارتكباها على أرض الملعب وليس بسبب عوامل خارجية.

  • أزمتان مختلفتان ونفس خيبة الأمل

    سار موسم ميلان ويوفنتوس في مسارات مختلفة، لكن بنتيجة نهائية واحدة.

    احتل ميلان أحد المراكز الأربعة الأولى طوال معظم فترة الدوري، قبل أن ينهار في اللحظة الحاسمة من الموسم.

    تلاشى أداء الفريق الروسونيري تدريجياً على الصعيد الهجومي حتى الهزيمة أمام كالياري، التي كانت بمثابة الختام النهائي لفشل المشروع الفني.

    أما وضع يوفنتوس فهو نتيجة لموسم بدأ بصعوبات. بعد البداية الصعبة تحت قيادة إيجور تودور، أعطى وصول لوتشيانو سباليتي طاقة جديدة للفريق، الذي تمكن من الصعود في الترتيب دون أن يتمكن من إكمال عودته إلى دوري أبطال أوروبا.

  • المسؤوليات والأعباء الاقتصادية

    إن عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يثير الآن تساؤلات عميقة داخل الناديين، لا سيما بسبب العواقب الاقتصادية الجسيمة المرتبطة بفقدان عائدات المسابقة الأوروبية الأكثر ربحًا.

    بالنسبة ليوفنتوس، تكمن المشاكل بشكل أساسي في التخطيط الفني وسوق الانتقالات. لم يؤثر العديد من اللاعبين الجدد، الذين تم التعاقد معهم بمبالغ طائلة، بشكل كبير خلال الموسم، مما أدى إلى إثارة الشكوك حول استراتيجيات النادي.

    على الرغم من الفشل في تحقيق هدف دوري أبطال أوروبا، من المتوقع أن يبقى لوتشيانو سباليتي على رأس الجهاز الفني للنادي.

    أما بالنسبة لميلان، فإن الوضع يبدو أكثر تعقيدًا. يواجه الملاك بقيادة كاردينالي الآن ضرورة إعادة البناء، مع احتمال حقيقي لحدوث ثورة عميقة في تشكيلة الفريق والهيكل الفني بعد موسم انتهى وسط احتجاجات وخيبة أمل عامة.