انهمر تياجو ألكانتارا بالبكاء أثناء تكريم ديوغو جوتا في مباراة أساطير ليفربول

على الرغم من الأجواء العاطفية التي سادت المباراة، أثبت تياجو أن المستوى الرفيع لا يتغير. بعد أن أعلن اعتزاله عقب انتهاء عقده مع ليفربول في عام 2024، بدا اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بكل ما في الكلمة من معنى صانع ألعاب من الطراز الرفيع الذي حصد الألقاب في أنحاء أوروبا. لم يستغرق الأمر سوى ست دقائق ليجد طريقه إلى الشباك، مستفيداً من تمريرة بين رايان بابل وجيرارد ليفتتح التسجيل للريدز. ضاعف جاي سبيرينج النتيجة، لكن دورتموند أظهر الروح التنافسية للمباراة من خلال العودة في النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وفي حديثه عن الهدف بعد المباراة، تحدث تياجو عن فرحة التسجيل في ملعب كوب مرة أخرى. وقال للصحفيين: "كانت لحظة لا تصدق بالتأكيد وسأحتفظ بها في ذاكرتي. عندما سجلت الهدف، جاء ستيفي [جيرارد] وأخبرته أن هذه كانت أول مرة أركض فيها منذ وصولي إلى ليفربول! كان وجود 62 ألف شخص أمرًا لا يصدق. نشعر بأننا في وطننا كلما كنا هنا".