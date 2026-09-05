لقطات كارثية وحل وحيد ينقذه .. مرموش ليس "الوحش" الذي أراده دي زيربي ومسيرته قد تنتهي في لندن!

فور سماع أنباء انتقال عمر مرموش إلى توتنهام من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، ظنت الأغلبية أن النجم المصري وجد ما يحتاجه ونفس الأمر ينطبق على النادي اللندني.

ولكن في الحقيقة، يبدو أن آخر ما كان يحتاجه توتنهام هو لاعب في حالة عمر مرموش، وآخر ما كان يحتاجه الأخير هو نادي مثل سبيرز، المشكلة ليست في أي منهما، ربما هي خلطة ليست منطقية على الإطلاق.

رغم الإنفاق الضخم والصفقات المدوية لتوتنهام في فترة الانتقالات الصيفية، يفشل الفريق للمرة الثالثة على التوالي في الفوز، وذلك عن طريق التعادل 0/0 أمام نوتنجهام فورست، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

توتنهام كان على وشك الخسارة بهدف سجله نيكو ويليامز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، ولكن الحكم ألغاه، ليخرج توتنهام بنقطة بعد أول هزيمتين، دون أن يسجل أي أهداف في البريميرليج حتى الآن.

وعندما تغيب الأهداف عن سبيرز، علينا أن نسأل المهاجم الذي جلبه المدرب روبرتو دي زيربي إلى النادي اللندني هذا الصيف ونقول له .. أين كنت؟



