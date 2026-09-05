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علي سمير

لقطات كارثية وحل وحيد ينقذه .. مرموش ليس "الوحش" الذي أراده دي زيربي ومسيرته قد تنتهي في لندن!

فقرات ومقالات
عمر مرموش
توتنهام هوتسبير
نوتنجهام فوريست ضد توتنهام هوتسبير
نوتنجهام فوريست
الدوري الإنجليزي الممتاز

مستوى متواضع من الجناح المصري في تعثر جديد لسبيرز

فور سماع أنباء انتقال عمر مرموش إلى توتنهام من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، ظنت الأغلبية أن النجم المصري وجد ما يحتاجه ونفس الأمر ينطبق على النادي اللندني.

ولكن في الحقيقة، يبدو أن آخر ما كان يحتاجه توتنهام هو لاعب في حالة عمر مرموش، وآخر ما كان يحتاجه الأخير هو نادي مثل سبيرز، المشكلة ليست في أي منهما، ربما هي خلطة ليست منطقية على الإطلاق.

رغم الإنفاق الضخم والصفقات المدوية لتوتنهام في فترة الانتقالات الصيفية، يفشل الفريق للمرة الثالثة على التوالي في الفوز، وذلك عن طريق التعادل 0/0 أمام نوتنجهام فورست، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

توتنهام كان على وشك الخسارة بهدف سجله نيكو ويليامز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، ولكن الحكم ألغاه، ليخرج توتنهام بنقطة بعد أول هزيمتين، دون أن يسجل أي أهداف في البريميرليج حتى الآن.

وعندما تغيب الأهداف عن سبيرز، علينا أن نسأل المهاجم الذي جلبه المدرب روبرتو دي زيربي إلى النادي اللندني هذا الصيف ونقول له .. أين كنت؟


  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ليس "الوحش" الذي أراده دي زيربي

    “الصورة المعتادة للمهاجم الصريح هو أن يكون قويًا مثل الحيوانات "الوحوش" ولكن مرموش ليس وحشًا، لديه صفات مختلفة تمامًا، في فرانكفورت لعب كمهاجم وهو يحب هذا المركز، ومع ذلك فهو يختلف عن ريتشارليسون، ولذلك فعلينا أن نلعب على نقاط قوته مثل مهاجمة المساحات ولعب التمريرات القصيرة".

    هذا ما قاله المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي عن مرموش، عندما تم سؤاله عن رأيه في جلب مرموش، والطريقة الأنسب التي يجب أن يلعب بها المصري مع فريقه الجديد، ويبدو أن اللاعب قرر أن يقول له في مباراة نوتنجهام "أنا لست الوحش الذي تبحث عنه".

    الإجابة كانت في الدقيقة السابعة عشر من زمن اللقاء، عندما حصل مرموش على كرة في مساحة شاسعة للغاية منفردًا بحارس نوتنجهام فورست، لا أحد يضايقه بعد استلام الكرة أو يضغط عليه، ماذا فعل؟ لعبها بغرابة بجوار القائم.

    تخيل أن مرموش فعل ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه توتنهام لتسجيل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي لموسم 2026/2027، بعدما أنفق 366.35 مليون يورو على صفقات مختلفة لتدعيم الفريق هجومًا ودفاعًا.

    لا بأس .. الدقيقة 71 شهدت فرصة أخرى لمرموش ومعه الكرة على الجانب الأيسر وأمامه الزاوية مفتوحة على مصراعيها للتسجيل في الحارس ماتس سيلس، وما حدث؟ لعبها فوق العارضة وبالتحديد بالمدرجات!

    وبجانب تلك المشاهد المُحبطة، لم يقدم مرموش الكثير وبدا تائهًا تمامًا على أرضية الملعب، كما افتقد للتجانس مع كل من خلفه، سواء سافيو او كونور جالاجر أو ماتيس تيل.

    هل يمكننا إلقاء اللوم على هذا الثلاثي؟ ربما، ولكن مرموش حصل على ما يكفي من فرص لصناعة الفارق وإنقاذ فريقه.

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  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    خلطة غير مناسبة

    منذ رحيل هاري كين عن توتنهام، فشل النادي الإنجليزي في العثور على مهاجم يتقارب بشكل أو بآخر مع قيمته، وهو أمر في غاية الصعوبة، خاصة في حقبة تندر فيها المواهب بشكل ملحوظ، مما يفسر تمسك سبيرز الشديد به قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ.

    إذن .. بكل بساطة : توتنهام يعاني على الصعيد الهجومي بشكل كبير، ليس لديه عناصر يمكنها الفتك بالخصوم، ريتشاليسون ليس هو هذا اللاعب وعلى حتى دومينيك سولانكي أو أي عنصر، إذن الفريق بحاجة إلى مهاجم في قمة مستواه للخروج من هذه الأزمة الهجومية.

    نكررها مرة أخرى : توتنهام كان بحاجة إلى لاعب بقمة مستواه، فهل هذه الصفة تنطبق على مرموش؟

    اللاعب كان حبيسًا لدكة البدلاء مع مانشستر سيتي، وعانى من عدة تخبطات تحت قيادة بيب جوارديولأ، وعندما وصل الإيطالي إنزو ماريسكا لم يحمل معه أي بارقة أمل، بل كان الرجل الذي أخرج مرموش من ملعب الاتحاد.

    مستوى مرموش في كأس العالم 2026 مع منتخب مصر، أثار الكثير من التساؤلات حول الحالة التي وصل لها مرموش، وانخفاض مردوده بشكل مرعب ورعونته أمام المرمى وفشله في اتخاذ القرارات في الهجمات المرتدة أو أمام المرمى.

    اليوم ضد نوتنجهام، شاهدنا نفس نسخة مرموش في المونديال، رعونة وحالة من فقدان التركيز وتحركات بلا هدف، كما أنه لم تتاح له أي مصادر للدعم، لأن الثلاثي "جالاجر وسافيو وتيل" لم يقدم المطلوب وتم تغييره بشكل كامل.

    كيف يمكن لفريق يحتاج لمهاجم ينقذه يتعاقد مع لاعب في أمس الحاجة لفريق أن ينتشله من معاناته؟

    الخلطة لا تتناسب مع حاجة كل منهما، توتنهام كان عليه التعاقد مع لاعب في أعلى مستوياته لحمل الفريق على أكتافه، وكان على مرموش الذهاب إلى مشروع آخر أكثر وضوحًا واستقرارًا بدلًا من النادي اللندني الذي تحول إلى "سيرك" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAMAFP

    هل يتغير مركزه؟

    بالحديث عن ما قاله روبرتو دي زيربي قبل المباراة، فالإيطالي فكرته الكلاسيكية عن المهاجم الصريح، تتمثل اللاعب القوي صاحب القدرات البدنية العالية والطبيعة الحادة والشرسة لاقتناص الفرص، وهو يؤمن أن مرموش لا يمتلك هذه الصفات.

    اللاعب ليس حادًا بما فيه الكفاية من الناحية البدنية، كما أن لمسته على الكرة ليست قوية بالشكل اللازم ولا يستخدم جسده بالصورة المناسبة في الالتحامات.

    وهو ما يضع مرموش أمام أي من الحلين :

    الأول - أن يطور نفسه ويتعلم من تجربة محمد صلاح عندما لم يُحالفه التوفيق مع تشيلسي، وعاد إلى البريميرليج عن طريق ليفربول وقام بتطوير نفسه بدنيًا أو فنيًا، ليصبح من أفضل اللاعبين في العالم، وهي أشياء يحتاجها مرموش دون أدنى شك ويمكنه تكرارها لأنه يمتلك موهبة مميزة.

    الثاني: أن يتم تغيير مركزه، واللعب خلف المهاجم، وبالتحديد دومينيك سولانكي، أملًا في تكرار أفضل مستوياته مع آينتراخت فرانكفورت عندما أبدع في ثنائيته مع هوجو إيكتيكي الذي يلعب حاليًا في ليفربول.

    وعلى كل حال .. مؤشرات الخطر بدأت تدق بالنسبة لمرموش، الجماهير لن تصبر كثيرًا، يجب تغيير ما يحدث الآن في أقرب وقت ممكن، وإلا ستكون خطوة توتنهام هي الضربة التي تضر بمسيرته بشكل كامل!

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