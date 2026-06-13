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محمود خالد

انفراجة في أزمة إيران .. دخول 4 "محظورين" إلى الأراضي الأمريكية!

كأس العالم
إيران

شهدت بعثة منتخب إيران، انفراجة في أزمة "التأشيرات"، التي منعت 15 شخصًا من أفراد البعثة، من دخول أراضي الولايات المتحدة.

المنتخب الإيراني، كان أحد أبرز حلقات أزمة التأشيرات، التي شهدت حرمان أكثر من فرد، من التواجد في البلاد المنظمة لنهائيات كأس العالم 2026.

  • دخول أفراد من بعثة إيران

    وبحسب شبكة "بي بي سي"، فقد نجح أربعة أفراد من بعثة منتخب إيران، المشاركة في كأس العالم، في تقديم طعون ضد رفض طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

    ورغم ذلك، إلا أنه لا يزال هناك 11 فردًا لا يزال غير مسموح لهم بالسفر لمتابعة مباريات "تيم ملي" في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    ومن بين 15 فردًا من وفد بعثة إيران، رفض طلبهم بالحصول على تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، تقدم عشرة أفراد بطلبات جديدة، بعد الوصول إلى المكسيك، وتم قبول أربعة من تلك الطعون.

    ومن بين الرباعي المصرّح لهم بدخول الولايات المتحدة، عضو من الجهاز الفني للمنتخب، يعمل كمحلل، واثنين من مسئولي القسم الدولي للاتحاد، إلا أنه تم رفض طلبات الستة الباقين، ومنهم مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، وأحد نوابه، واثنين من إداريي الفريق المسؤولين عن العمليات اليومية، وكذلك مسؤول إعلامي وآخر أمني.

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  • أزمات إيران عرض مستمر

    وتمثلت أزمة بعثة إيران، في رفض منح تأشيرة للاعبي المنتخب، قبل أن يتم منح الضوء الأخضر لهم بعد ذلك، ولكن بقيت أزمة عدم حصول 15 فردًا من البعثة، منهم رئيس الاتحاد المحلي، على التأشيرة.

    وفضلًا عن ذلك، فقد تم إلغاء تخصيص تذاكر دور المجموعات لمنتخب إيران، في كأس العالم، من قِبل السلطات الأمريكية، في وقت سابق من الأسبوع، رغم أن الاتحاد الدولي "فيفا"، أصر على أنه يعمل على زيادة فرص حضور المشجعين الإيرانيين للمباريات إلى أقصى حد.

    يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قال إن لاعبي إيران سيتم الترحيب بهم في البطولة، ولكن الأفراد الذين تربطهم صلة بالحرس الثوري الإيراني، قد يواجهون قيودًا على الدخول.

  • انفراجة أمريكية

    ورغم أن السلطات الأمريكية منحت الضوء الأخضر لإعطاء التأشيرات إلى منتخب إيران، لدخول أراضي الولايات المتحدة، من أجل المشاركة في كأس العالم، إلا أن الأزمة لم تتوقف.

    السلطات الأمريكية رفضت دخول عدة أعضاء من الوفد الإيراني، الأمر الذي قوبل بتنديد واسع من قِبل الدبلوماسيين الإيرانيين الذين وصفوا الأمر بأن المعاملة التمييزية تجاه بعثة المنتخب وصلت إلى أقصى درجاتها، فيما أفادت تقارير بأن رد المسؤولين جاء بأن لهم الحق في اختيار العناصر الذين يسمح لهم بدخول البلاد.

    أضف إلى ذلك، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على نقل معسكر تدريب المنتخب الإيراني، من توكسون بولاية أريزونا، إلى تيخوانا بالمكسيك، فيما تشير التقارير أيضًا، بأن منح التأشيرة لدخول أمريكا، لخوض مباريات كأس العالم، سيكون محددًا، بحيث يصدر للمنتخب صباح يوم المباراة، والخروج مع نهاية اليوم.

    في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، إن ما تردد بشأن عدم السماح لبعثة المنتخب الإيراني بدخول أمريكا، إلا يوم المباراة، ليس صحيحًا.

    وقال المتحدث الرسمي في بيان "بفضل كرم الرئيس (دونالد) ترامب، سيتمكن المنتخب الإيراني من الوصول قبل يوم من مبارياته"، مشيرًا إلى أن بعثة "تيم ملي" ليست مجبرة على الوصول في نفس يوم المباراة.

    الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب، سبق وأن صرح في مارس الماضي، بأن إيران مرحب بها للمشاركة في كأس العالم، إلا أنه لا يعتقد أنه من المناسب أن يبقى المنتخب في الولايات المتحدة، من أجل حياتهم وسلامتهم.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-IRNAFP

    مباريات إيران في كأس العالم

    ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران، مبارياته في المجموعة السابعة، في الملاعب الأمريكية؛ حيث يواجه نيوزيلندا في الرابعة صباح يوم 16 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب صوفي في كاليفورنيا، ثم يصطدم ببلجيكا، في العاشرة مساء يوم 21 يونيو، على ذات الملعب، قبل أن يختتم دور المجموعات، بمواجهة مصر على ملعب لومين فيلد في سياتل، في السادسة صباح يوم 27 يونيو.

    وبحسب نظام البطولة الجديد، بعد زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبًا، فسوف تنطلق المراحل الإقصائية من دور الـ32، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الإثنتي عشرة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث.

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