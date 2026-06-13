انفراجة في أزمة إيران .. دخول 4 "محظورين" إلى الأراضي الأمريكية!

ورغم أن السلطات الأمريكية منحت الضوء الأخضر لإعطاء التأشيرات إلى منتخب إيران، لدخول أراضي الولايات المتحدة، من أجل المشاركة في كأس العالم، إلا أن الأزمة لم تتوقف.
السلطات الأمريكية رفضت دخول عدة أعضاء من الوفد الإيراني، الأمر الذي قوبل بتنديد واسع من قِبل الدبلوماسيين الإيرانيين الذين وصفوا الأمر بأن المعاملة التمييزية تجاه بعثة المنتخب وصلت إلى أقصى درجاتها، فيما أفادت تقارير بأن رد المسؤولين جاء بأن لهم الحق في اختيار العناصر الذين يسمح لهم بدخول البلاد.
أضف إلى ذلك، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على نقل معسكر تدريب المنتخب الإيراني، من توكسون بولاية أريزونا، إلى تيخوانا بالمكسيك، فيما تشير التقارير أيضًا، بأن منح التأشيرة لدخول أمريكا، لخوض مباريات كأس العالم، سيكون محددًا، بحيث يصدر للمنتخب صباح يوم المباراة، والخروج مع نهاية اليوم.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، إن ما تردد بشأن عدم السماح لبعثة المنتخب الإيراني بدخول أمريكا، إلا يوم المباراة، ليس صحيحًا.
وقال المتحدث الرسمي في بيان "بفضل كرم الرئيس (دونالد) ترامب، سيتمكن المنتخب الإيراني من الوصول قبل يوم من مبارياته"، مشيرًا إلى أن بعثة "تيم ملي" ليست مجبرة على الوصول في نفس يوم المباراة.
الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب، سبق وأن صرح في مارس الماضي، بأن إيران مرحب بها للمشاركة في كأس العالم، إلا أنه لا يعتقد أنه من المناسب أن يبقى المنتخب في الولايات المتحدة، من أجل حياتهم وسلامتهم.