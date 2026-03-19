سيُذكر يوم 19 مارس 2026 في تاريخ نادي ماينز: فقد وصل فريق الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة إلى ربع نهائي كأس أوروبا. في مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري المؤتمرات، فاز فريق "نولفنفر" مساء الخميس على سيغما أولمويتز، بطل كأس التشيك، بنتيجة 2-0 (0-0)، وتأهل إلى الدور التالي بعد التعادل 0-0 في مباراة الذهاب.
انطلاقة قوية في الشوط الثاني تضع حجر الأساس! ماينز 05 يتأهل إلى ربع نهائي دوري المؤتمرات
أحرز ستيفان بوش بهدف برأسه (46) وأرميندو سيب (82) ليلة تاريخية لفريق ماينز 05، بينما أنهى أولمويتز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بيتر باراث (76) ببطاقة صفراء-حمراء. بينما يقاتل فريق راينهيسن في الدوري الألماني ضد الهبوط، يستمر الحلم بالوصول إلى نهائي دوري المؤتمرات في لايبزيغ يوم 28 مايو. ستقام مباريات ربع النهائي يومي 9 و16 أبريل، وستلعب ماينز أولاً على أرضها.
قال مدرب ماينز أورس فيشر قبل المباراة على قناة RTL: "نريد أن نثق في أنفسنا وأن نكون شجعان". استجاب لاعبوه له: منذ البداية، سعى فريق "صفر وخمسة" إلى فرض طابعه الهجومي. سيطر ماينز على المباراة وعلى الخصم، لكنه كان محظوظًا أيضًا بعد 20 دقيقة، عندما أضاع دانييل شتورم فرصة التقدم للضيوف بفارق ضئيل.
ستيفان بوش يسجل هدفاً مذهلاً لماينز في بداية الشوط الثاني
أصبحت المباراة أكثر توازناً، لكن ماينز سجل أول فرصة خطيرة: سدد فيليب موين كرة من مسافة بعيدة مرت بفارق ضئيل عن المرمى على اليمين (35). وقبل نهاية الشوط الأول بفترة وجيزة، أهدر نيلسون ويبر فرصة أخرى بضربة رأس (45).
بدأت الشوط الثاني بضربة قوية: أرسل بول نيبيل عرضية من الجانب الأيمن، وسجل بوش هدف التقدم بضربة رأس. وبتشجيع من هذا الهدف، واصل ماينز البحث عن المرمى، ولم يتمكن أولوموتس من التخفيف من الضغط. مع تقدم الشوط الثاني، فقدت المباراة بعضًا من وتيرتها، وظل الضيوف عديمي الفاعلية إلى حد كبير. طرد باراث كان في صالح ماينز، حيث ارتطمت الكرة الحرة التي سددها نيبيل بالعارضة (78). لكن سيب سجل الهدف الثاني.
ف.س.ف. ماينز 05 ضد سيغما أولوموتس 2-0 (0-0): إحصائيات المباراة
المباراة
FSV ماينز 05 ضد سيغما أولوموتس
النتيجة
2:0 (0:0)؛ مباراة الذهاب: 0:0؛ المجموع: 2:0
الأهداف
1:0 بوش (46)، 2:0 سيب (83)
المسابقة
دوري المؤتمرات، دور الـ16، مباراة الإياب