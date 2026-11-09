انطلاقة جديدة لأسطورة ريال مدريد .. راؤول جونزاليس مديرًا فنيًا لهذا الفريق!

بهذه الطريقة، أعلن ريال أوفييدو بداية مغامرته الجديدة بعد إقالة كاليرو، الذي يرحل برصيد 21 نقطة، جمعها في أول 13 مباراة في الدوري: "توصل ريال أوفييدو إلى اتفاق مع راؤول جونزاليس بلانكو لتولي تدريب الفريق الأول، وهي المهمة التي ستستمر حتى يونيو 2028.

راؤول جونزاليس بلانكو، البالغ من العمر 49 عامًا، وُلد في 27 يونيو 1977 في مدريد. وقد أمضى المدرب الجديد لأوفييدو الجزء الأكبر من مسيرته كلاعب مع ريال مدريد، حيث فرض نفسه وأصبح أسطورة بعد أكثر من 15 عامًا بالقميص الأبيض.

وبعد أن لعب لشالكه 04 ونادي السد الرياضي ونيويورك كوزموس، اعتزل راؤول عام 2015. أما بصفته مدربًا، فقد بدأ المدريدي مسيرته في قطاع الناشئين بريال مدريد، حيث انضم إلى الطاقم الفني عام 2018 لتدريب فريقي تحت 16 عامًا وتحت 18 عامًا، ثم في عام 2020، درّب فريق تحت 19 عامًا، وقاده إلى الفوز بدوري أبطال الشباب الأوروبي. وعقب هذا النجاح، أصبح مدربًا لريال مدريد كاستيا لمدة ست مواسم.

والآن يتولى راؤول جونزاليس بلانكو، زمام الفريق الأول لريال أوفييدو، وسيقود أولى مبارياته كمدرب جديد للفريق يوم السبت المقبل أمام جيرونا على ملعب كارلوس تارتييري".