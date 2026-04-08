انضم كيليان مبابي إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروود فان نيستلروي في نادي حصري لنجوم دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفاً حاسماً لريال مدريد في مواجهة بايرن ميونيخ

قدم نجم ريال مدريد هدفاً حاسماً في الدقيقة 74، مما أبقى على التنافس مفتوحاً قبل مباراة الإياب في ألمانيا. وبتسجيله هذا الهدف، وصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى 14 هدفاً في الموسم الحالي، لينضم بذلك إلى نادي النخبة. ويعد هذا الإنجاز التاسع في التاريخ الذي يحققه لاعب، حيث حقق نجم ريال مدريد السابق رونالدو هذا الإنجاز في ثلاث مناسبات منفصلة ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد (17).

كما وصل كل من خوسيه ألتافيني وفان نيستلروي وميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة إلى علامة الـ14 هدفاً في الماضي.