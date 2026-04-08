انضم كيليان مبابي إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروود فان نيستلروي في نادي حصري لنجوم دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفاً حاسماً لريال مدريد في مواجهة بايرن ميونيخ
تحقيق إنجاز تاريخي في ملعب البرنابيو
قدم نجم ريال مدريد هدفاً حاسماً في الدقيقة 74، مما أبقى على التنافس مفتوحاً قبل مباراة الإياب في ألمانيا. وبتسجيله هذا الهدف، وصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى 14 هدفاً في الموسم الحالي، لينضم بذلك إلى نادي النخبة. ويعد هذا الإنجاز التاسع في التاريخ الذي يحققه لاعب، حيث حقق نجم ريال مدريد السابق رونالدو هذا الإنجاز في ثلاث مناسبات منفصلة ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد (17).
كما وصل كل من خوسيه ألتافيني وفان نيستلروي وميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة إلى علامة الـ14 هدفاً في الماضي.
تُبرز الإحصائيات مسيرة مبابي الرائعة منذ تسجيله أول أهدافه في البطولة الأوروبية ضد مانشستر سيتي قبل ما يقرب من عقد من الزمن. خلال 97 مباراة خاضها مع موناكو وباريس سان جيرمان وريال مدريد، سجل المهاجم 69 هدفاً، وهو رقم مذهل يضعه في المرتبة السادسة في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا. ويعد رصيده الحالي في موسم 2025-2026 مثيراً للإعجاب بشكل خاص، حيث يضاعف إجمالي أهدافه في مسابقة العام الماضي، مما يؤكد دوره كأهم لاعب في هجوم ريال مدريد.
السعي لتحقيق الرقم القياسي الأفضل
لم يتبق أمام المهاجم سوى ثلاثة أهداف ليتعادل مع الرقم القياسي التاريخي لدوري أبطال أوروبا في موسم واحد، والذي سجله رونالدو خلال موسم 2013-2014. ولتجاوز هذا الرقم الأسطوري البالغ 17 هدفاً، يتعين على الفرنسي أن يسجل أربعة أهداف أخرى، في حين أن هدفاً واحداً إضافياً سيجعله يتعادل مع رصيد 15 هدفاً الذي حققه كل من روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة.
رحلة حاسمة إلى ميونيخ
يتوجه ريال مدريد إلى ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل، حيث يواجه اختبارًا صعبًا للغاية أمام فريق بايرن ميونيخ القوي بقيادة فينسنت كومباني. وفي حال فشل الفريق في قلب نتيجة المجموع 2-1، فإن طموحات النادي الأوروبية ستنتهي، وسيصبح ريال مدريد على شفا موسم خالٍ من الألقاب، حيث يتأخر الآن بسبع نقاط عن برشلونة في سباق لقب الدوري الإسباني. وستتجه الأنظار إلى مبابي في بافاريا، حيث يسعى إلى قيادة فريقه للعودة في النتيجة وترسيخ مكانته في سجلات الأرقام القياسية.