المفاجأة تقترب؟ ظهور علم إيطاليا في سياتل يشعل التكهنات حول دخولها كأس العالم بدلًا من إيران!

الصحفي الإيطالي والتر جيانو، قال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الرهان على دخول بلاده للمونديال وصل من 50 إلى 5 في الوقت الحالي.

وعلى جانب آخر، أشار إلى أن العلم الإيطالي ظهر في مدينة سياتل الأمريكية مؤخرًا، وعليه كلمة "مرحبًا" مع باقي المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وما يجعل الأمور أكثر إثارة، هو أن مدينة سياتل تستضيف مباراتين ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم إيران ومصر وبلجيكا.

ويؤمن جياني أن الأمر ربما يكون مجرد صدفة، لكن الحركة الأخيرة في مواقع المراهنات بخصوص مصير إيطاليا تثير الكثير من الشكوك.



