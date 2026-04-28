Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs
علي سمير

المفاجأة تقترب؟ ظهور علم إيطاليا في سياتل يشعل التكهنات حول دخولها كأس العالم بدلًا من إيران!

إيطاليا
كأس العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية

مجرد صدفة أم دلالة لقرار رسمي يصدر قريبًا؟

وسط الصراع السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يبقى السؤال الأهم "كرويًا" قبل انطلاق كأس العالم 2026، هل يشارك ممثل قارة آسيا في البطولة؟

الإجابة الصريحة والرسمية غامضة، التصريحات من الجانب الإيراني تؤكد أن الفريق لن يلعب في المونديال بسبب العوامل السياسية، ولكن لم يتم الإعلان عن الانسحاب من خلال الوسائل المعتمدة حتى الآن.

  • مفاجأة منتظرة؟

    الصحفي الإيطالي والتر جيانو، قال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الرهان على دخول بلاده للمونديال وصل من 50 إلى 5 في الوقت الحالي.

    وعلى جانب آخر، أشار إلى أن العلم الإيطالي ظهر في مدينة سياتل الأمريكية مؤخرًا، وعليه كلمة "مرحبًا" مع باقي المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

    وما يجعل الأمور أكثر إثارة، هو أن مدينة سياتل تستضيف مباراتين ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم إيران ومصر وبلجيكا.

    ويؤمن جياني أن الأمر ربما يكون مجرد صدفة، لكن الحركة الأخيرة في مواقع المراهنات بخصوص مصير إيطاليا تثير الكثير من الشكوك.


    مبعوث ترامب يطالب باستبعاد إيران

    صحيفة "فاينانشال تايمز" تزعم أنها حصلت على رسالة من باولو زامبولي؛ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجهة إلى جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحثه على استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم 2026.

    وبرر زامبولي طلبه بأن "إيران تنتهك حقوق الإنسان بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا".

    وأضاف المبعوث الخاص لترامب في رسالته: "العالم ينتظر بفارغ الصبر تحركًا حاسمًا من فيفا لمعالجة هذه القضايا الخطيرة".


  • "إيطاليا الأنسب لحل محل إيران"

    باولو زامبولي لم يكتف بطلب استبعاد إيران، بل طالب بمشاركة الأزوري بدلًا منها، كونه صاحب أصول إيطالية.

    واستطرد في رسالته لإنفانتينو بحسب "فاينانشال تايمز": " بصفتها الفائزة بكأس العالم أربع مرات وأعلى منتخب في تصنيف الفيفا لم يتأهل للبطولة، فإن إيطاليا هي المرشح الطبيعي والعادل لأخذ هذا المكان".

    وواصل: "استبدال إيران بإيطاليا سيبعث برسالة قوية بأن فيفا يلتزم بحقوق الإنسان والقيم العالمية، بخلاف أنه سيعزز القيمة التجارية للبطولة في أمريكا الشمالية".


    كيف فشلت إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم؟

    الحدث العالمي من المقرر أن ينطلق في يونيو المقبل، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

    وفي وقت، نجح به المنتخب الإيراني في حجز مقعد آسيوي بالمونديال، فشل نظيره الإيطالي في الملحق العالمي النهائي..

    أكثر الناس تشاؤمًا لم يكن يتوقع أن يمر المنتخب الإيطالي بمثل ما يمر به حاليًا، الفكرة ليس في الفشل في التأهل لكأس العالم 2026 في حد ذاته، إنما في المنافس الذي أطاح به..

    الأزوري عبر من نصف نهائي الملحق المؤهل لنهائيات الحدث العالمي على حساب أيرلندا الشمالية، حيث الفوز بثنائية نظيفة، وسط أداء غير مقنع.

    لكن كثيرون غضوا الطرف عن الأداء بالنظر لخصم النهائي؛ البوسنة والهرسك، لكن يبدو أن تلك النظرة هي كذلك ما تعامل به لاعبو إيطاليا مع المباراة.

    المفاجأة كانت خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في ركلات الترجيح (1-4)، بعد التعادل 1-1.

    هذا الفشل هو الثالث على التوالي للمنتخب الإيطالي، إذ لم يشارك في مونديال روسيا 2018، وكذلك في قطر 2022.