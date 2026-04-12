Goal.com
مباشر
Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

ترجمه

انخفاض مقلق في المستوى: إن إنجازات هذا الموسم أصبحت الآن على المحك بالنسبة لـ BVB

الدوري الألماني
فقرات ومقالات
مقالات رأي
بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن
بوروسيا دورتموند
باير ليفركوزن
نيكو كوفاتش
نيكو شلوتيربيك

بعد الخسارة 0-1 أمام باير ليفركوزن، يشغل بال لاعبي ومسؤولي بوروسيا دورتموند بشكل أساسي الصافرات المتفرقة التي وجهت إلى نيكو شلوتربيك. ومن الجدير بالثناء أنهم يقفون صفًا واحدًا للدفاع عن شلوتربيك. لكنهم بذلك يحجبون حقيقة أن انخفاض الحماس داخل الفريق قد بدأ يأخذ منحى مقلقًا.

إنه لشرف كبير للاعبي ومسؤولي بوروسيا دورتموند أنهم أبدوا دعمهم الصريح لنيكو شلوتربيك بعد الخسارة 0-1 أمام باير ليفركوزن، وانتقدوا الصافرات المتفرقة التي وجهت للمدافع أثناء إعلان التشكيلة الأساسية وأثناء المباراة. 

لم يكن من المتوقع أي شيء آخر، والأهم من ذلك: كان ذلك سيكون أمراً غير منتج. لكن إظهار التماسك بشكل واضح، والظهور كوحدة واحدة، وحماية شلوتربيك كفريق أو "كبوروسيا"، كما قال المدرب نيكو كوفاتش، من الانتقادات، هو أمر آخر. 

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    لكن إدانة الصافرات التي كانت، كما قُلنا، متفرقة ومبررة تمامًا من وجهة نظر المشجعين، لم تكن مفرطة في قسوتها فحسب («هذا غير لائق»، كما قال المدير التنفيذي كارستن كرامر، و«أمر غير معقول»، كما وصفه المدافع فالديمار أنتون)، بل إنها حجبت أيضًا حقيقة أن هناك أمورًا أكثر أهمية بكثير في ذلك المساء كان من الممكن التحدث عنها مطولاً.

    ففريق دورتموند ينهي هذا الموسم بشكل متواضع إلى حد ما. 

    بالتأكيد، يظل بوروسيا دورتموند في المركز الثاني في الترتيب، ولم يخسر دورتموند في الدوري الألماني سوى مرتين أمام البطل المرتقب بايرن ميونيخ، ومرة أخرى أمام باير ليفركوزن، الذي هزمه الفريق أيضًا في كأس ألمانيا. لم يكن الأداء الكروي جديرًا بالذكر من الناحية الجمالية خلال فترات طويلة من الموسم، لكن النتائج، وقبل كل شيء العقلية التي كثيرًا ما يُشيد بها، كانت على ما يرام. ولا يغير الهزيمة أمام باير ليفركوزن، الذي ينافس على دوري أبطال أوروبا، شيئاً في هذا الصدد. كما أنه من المفهوم بشكل أساسي أن الفريق، في ضوء الوضع الراسخ في جدول الدوري الألماني منذ أسابيع - حيث يبتعد بايرن ميونيخ كثيراً، لكن رب لايبزيغ وففب شتوتغارت قريبان أيضاً - لم يعد يقاوم بكل قوته الهزيمة الوشيكة. 

    ومع ذلك، هناك "لكن" كبيرة: انخفاض الحماس في الفريق يبدأ ببطء في اتخاذ أبعاد مقلقة. 


  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    في مباراة ففب شتوتغارت وضد هامبورغ، لم ينقذ بوروسيا دورتموند سوى البدلاء

    في الأسبوع الماضي في شتوتغارت، لم يبدُ بوروسيا دورتموند حتى في الوقت المحتسب بدل الضائع أنه يريد أكثر من العودة إلى دياره بنتيجة 0-0، بل بدا أن الفريق لا يرغب في الفوز على الإطلاق؛ وكان الفوز النهائي بنتيجة 2-0، التي تعتبر مجاملة للفريق المضيف، يعود بالكامل إلى اللاعبين البدلاء كريم أدييمي، وجوليان براندت وفابيو سيلفا، الذين شاركوا بمفردهم في صنع الهدفين وتسجيلهما، وكانوا يقاتلون من أجل الحصول على مزيد من وقت اللعب في فريق بوروسيا دورتموند. وقد نجحوا في ذلك، حيث شارك براندت وفابيو سيلفا في التشكيلة الأساسية ضد ليفركوزن - وكان براندت على الأقل من بين أفضل لاعبي دورتموند في المباراة التي انتهت بنتيجة 0-1.

    حتى الفوز 3-2 على هامبورغ قبل فترة توقف المباريات الدولية بعد تأخر 0-2 لم يكن بفضل تحسن جماعي في أداء الفريق بأكمله، بل بفضل لاعبي نيكو كوفاتش البدلاء رامي بنسبايني وفابيو سيلفا.

    صحيح أن دورتموند بدأ المباراة ضد ليفركوزن بشكل جيد، بل ونجح في فرض سيطرته إلى حد ما، دون أن يخلق فرصاً كبيرة داخل منطقة الجزاء. لكن بعد التخلف غير المحظوظ في النتيجة، لم يظهر أي انتعاش في الشوط الثاني، بل على العكس. يبدو أن توقف مشجعي الفريقين عن التشجيع بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات، وما ترتب على ذلك من هدوء في الملعب، شغل بال معظم لاعبي بوروسيا دورتموند أكثر بكثير مما شغل بال شلوتربيك من قبل الصافرات الموجهة ضده؛ فقد قدم اللاعب الذي تعرض للانتقاد أداءً جيداً. لكن هذا مجرد ملاحظة جانبية. 

    "لم يتحدد بطل الدوري الألماني بعد"، هذا ما قاله نيكو كوفاتش يوم الخميس الماضي، فحسابياً لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات - سواء في الصعود أو الهبوط. كوفاتش هو تجسيد للواقعية، وهو إلى حد ما نقيض الحالم. ومن المؤكد أنه لم يقصد بذلك أنه في ظل ظروف معينة - ربما، ربما، بطريقة ما - لا يزال من الممكن اللحاق ببايرن ميونيخ.

    كما لم يقصد أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الذي لم يضمنه بوروسيا دورتموند بعد من الناحية الحسابية بسبب الهزيمة أمام ليفركوزن، قد يكون في خطر. بل أراد كوفاتش بالأحرى منع انخفاض الحماس لدى لاعبيه، الذي أظهروه بشكل كبير أمام ليفركوزن - وقبل ذلك أيضًا أمام شتوتغارت وهامبورغ. 

    من بين أكبر إنجازات نيكو كوفاتش هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند أنه لم يسمح أبداً بظهور أي نقاش حول العقلية، وهو ما كان يُخشى منه بشدة في دورتموند لأنه غالباً ما يكون معيقاً ولا يؤدي إلى شيء. صحيح أن الأداء الهجومي عند الاستحواذ على الكرة كان يفتقر إلى الأفكار في كثير من الأحيان، لكن كوفاتش علم الفريق أيضًا ألا يستسلم أبدًا، وأن يجمع شتات نفسه دائمًا ويتغلب على الصعوبات. يبدو أن هذا قد ضاع قليلاً، حتى لو كانت النتائج إيجابية حتى النهاية. الآن، قد يساعد خطأ آخر يوم السبت المقبل أمام تي إس جي هوفنهايم بايرن ميونيخ في حسم اللقب مبكرًا.

    بالطبع، قد لا يهم دورتموند في الأساس متى يحتفل بايرن بلقبه التالي. لكن إذا أراد هذا الفريق أن يكون حقاً فريق نيكو كوفاتش، فعليه أن يقاتل بشغف من أجل الفوز في هوفنهايم، تماماً كما عاقب المشجعين يوم السبت بسبب بعض الصافرات ضد نيكو شلوتربيك. 

الدوري الألماني
هوفينهايم crest
هوفينهايم
هوفنهايم
بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند
الدوري الألماني
باير ليفركوزن crest
باير ليفركوزن
ليفركوزن
أوجسبورج crest
أوجسبورج
أوجسبورج