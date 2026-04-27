Getty Images
انتهاء الرحلة .. ليفاندوفسكي يغادر برشلونة بعد عرض "التهميش"
نهاية حقبة تقترب بالنسبة لأحد رموز بولندا
وفقًا لما ذكره جويليم بالاجو في مقال جديد له على موقع بي بي سي سبورت، سيغادر روبرت ليفاندوفسكي برشلونة في نهاية الموسم، ليختتم بذلك مسيرة ناجحة استمرت أربع سنوات في كاتالونيا.
منذ وصوله في عام 2022، كان المهاجم البولندي بمثابة مفاجأة سارة، حيث سجل ما يقارب 120 هدفًا في جميع المسابقات. وعلى الرغم من استمرار كفاءته التهديفية، سيبلغ المهاجم 38 عامًا بحلول بداية الموسم المقبل. ظل النادي منفتحًا على تمديد إقامته لمدة عام آخر، لكن الشروط المقترحة تضمنت تخفيضًا كبيرًا في الراتب وتقليص دوره في الفريق، وهو ما لم يروق للمهاجم.
- Getty Images Sport
الفرق الإيطالية الكبرى تتصدر سباق الانتقالات
تشير التقارير إلى أن ناديي يوفنتوس وميلان الإيطاليين العملاقين يجريان مفاوضات جادة حول احتمال التعاقد مع ليفاندوفسكي كلاعب حر هذا الصيف.
ويبدي كلا الناديين استعدادًا لمنحه الدور البارز الذي لا يزال يتوق إليه على مستوى النخبة. ورغم ما ورد عن اهتمام من جانب دوري كرة القدم الأمريكي (MLS)، وتحديدًا نادي شيكاغو فاير، إلا أن هذه الشائعات قد تراجعت، حيث يفضل ليفاندوفسكي البقاء في أوروبا.
تظل إمكانية قيادة هجوم فريق أوروبي عملاق آخر الدافع الرئيسي للاعب المخضرم وهو يقيّم رحيله الوشيك عن برشلونة.
السعي وراء خوليان ألفاريز
مع ما يبدو أنه تأكيد لرحيله، وجه برشلونة اهتمامه نحو البحث عن خليفة من الطراز العالمي. ويضيف بالاجو أن النادي جعل خوليان ألفاريز على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ولن يكون التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني مهمة سهلة، نظراً للتعقيدات المالية التي يواجهها برشلونة. وتشير التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد يقدر قيمة المهاجم بنحو 120 مليون يورو، وهو رقم يمثل تحدياً كبيراً.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يتعين على برشلونة تسوية أوضاعه المالية بسرعة لتسهيل ضم بديل من الطراز الرفيع. وفي الوقت نفسه، يأمل ليفاندوفسكي في إنهاء مسيرته مع برشلونة بأسلوب رائع، في الوقت الذي يسعى فيه فريق هانسي فليك إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي. وسيعود الفريق إلى الملاعب لمواجهة أوساسونا في 2 مايو.